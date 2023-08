Superlacný Action otvára novú predajňu na juhu Slovenska. Počet obchodov u nás vraj tento rok narastie závratnou rýchlosťou

Spoločnosť chce počet svojich predajní na Slovensku zdvojnásobiť.

Lacný obchodný reťazec Action otvára 24. augusta svoju ďalšiu prevádzku na Slovensku. Tentoraz sa môžu tešiť obyvatelia Rimavskej Soboty, pričom ide už o deviatu predajňu v krajine, informuje portál Aktuality.sk.

„Tým sa to však nekončí – Slováci sa môžu v najbližších mesiacoch tešiť na ďalšie predajne po celej krajine,“ povedal Sławomir Nitek, regionálny riaditeľ Action pre Poľsko, Česko, Slovensko a Rakúsko.

Spoločnosť by podľa riaditeľa chcela do konca roka 2023 zdvojnásobiť počet predajní na našom trhu. V septembri plánuje Action otvoriť ďalšie dve pobočky na východe Slovenska v Prešovskom a Košickom kraji. V roku 2024 by už prevádzok malo byť viac ako 20.

Zdroj: 3i Group