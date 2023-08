Aké temné záhady skrývajú ľadovce v Alpách? Našli tam kompletne zachované mŕtve telo, o ktorom 22 rokov nikto nič nevedel

Horskému vodcovi sa na túre v rakúskych Alpách podarilo úplnou náhodou objaviť telesné pozostatky muža, ktorý bol nezvestný viac ako 20 rokov.

Vodcu zaskočilo, keď vo výške viac ako 2 900 metrov nad morom na ľadovci Schlatenkees v Národnom parku Vysoké Taury v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko narazil na mŕtve telo muža, no zareagoval pohotovo a okamžite nález oznámil polícii.



V rakúskych Alpách v posledných rokoch pribúda počet takýchto nálezov. Na vine sú prevažne roztápajúce sa ľadovce, ktoré síce pred rokmi mohli pohltiť telá zosnulých turistov a návštevníkov, no dnes vplyvom klimatických zmien stratené telesné pozostatky vydávajú naspäť.

Podľa medializovaných informácií sa horskému vodcovi podarilo v Alpách objaviť telo turistu, ktorý zomrel pri nehode ešte v roku 2001. Privolaná polícia nemala jednoduchú úlohu, keďže telo ležalo v nadmorskej výške 2 900 metrov. V horách musel zasahovať vrtuľník, ktorý telo napokon previezol do mesta Lienz.

Pri obhliadke miesta nálezu sa mužom zákona podarilo okrem telesných pozostatkov lokalizovať aj batoh a výstroj na bežecké lyžovanie, ktoré patril zosnulému mužovi.

Identifikácia muža bola o to jednoduchšia, že batoh obsahoval finančnú hotovosť, platobnú kartu a vodičský preukaz, vďaka čomu polícia zistila identitu mŕtveho muža. Ide o Rakúšana, ktorý v Alpách tragicky zahynul vo veku 37 rokov. Polícia však identitu muža nemôže oficiálne potvrdiť, kým v rukách nebude mať výsledky testov DNA. Tie budú známe až o niekoľko týždňov.

V oblasti ľadovca Schlatenkees pritom nejde o prvý nález takýchto pozostatkov. V roku 2011 sa na ľadovci podarilo objaviť kosti, ktoré zrejme patrili mužovi nezvestnému od polovice 50. rokov minulého storočia. Topenie ľadovcov preto v budúcnosti paradoxne môže pomôcť s vyriešením mnohých záhad nezvestných turistov a horských tragédií.

Odhliadnuc od moderných tragédií, Alpy ľudstvu v minulosti dokázali odhadliť tajomstvá pravekých obyvateľov Európy. Najznámejším prípadom je ľadový muž Ötzi, na ktorého zamrznutú múmiu narazili turisti v juhotirolských Alpách ešte v roku 1991. Podľa novej štúdie publikovanej v časopise Cell Genomics však predkovia tohto ľadového muža nepochádzali z Európy, ale z oblasti Anatólie na území dnešného Tirolska.

Ötziho fenomén spočíva vo výnimočne zachovanej múmii, ktorá v alpskom ľade prežila bez väčšieho poškodenia až 5 000 rokov. Vedci teraz na základe analýzy Ötziho DNA z ľavej bedrovej kosti zistili, že jeho predkovia nepochádza z pastierskych kmeňov východnej Európy, ale z oveľa vzdialenejších regiónov Anatólie.

Ötzi, the Iceman, who lived in the Alps over 5,000 years ago and whose body was naturally mummified, was dark-skinned and probably bald, contrary to previous reconstructions, a DNA study finds. It shows that many of his ancestors were farmers from Anatolia https://t.co/5f67s4D02qpic.twitter.com/1oPooZjtZZ