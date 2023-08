ChatGPT Enterprise pre firmy má množstvo vylepšení. OpenAI uvádza nového chatbota

Spoločnosť OpenAI uviedla novú verziu ChatGPT určenú len pre firmy. ChatGPT Enterprise je poháňaný GPT-4, doteraz najvýkonnejším modelom tejto firmy, a ponúka oveľa lepšie zabezpečenie súkromia, informuje technologický portál Silicon Republic.

Nový chatbot má zaujímavé vylepšenia, ktoré sme doteraz nepoznali. Napríklad, neobmedzený vysokorýchlostný prístupom ku GPT-4 či dlhšie kontextové okná na spracovanie dlhších vstupov. Nový pomocník vraj nemá žiadne obmedzenia a funguje „až dvakrát rýchlejšie“ ako ChatGPT pre jednotlivcov.

Introducing ChatGPT Enterprise: enterprise-grade security, unlimited high-speed GPT-4 access, extended context windows, and much more. We’ll be onboarding as many enterprises as possible over the next few weeks. Learn more: https://t.co/lU3ErLtBmTpic.twitter.com/lhixa4IXlc