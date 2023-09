19- ročné študentky z Erasmu nevedeli plávať, aj tak sa išli kúpať. Jedna z nich zomrela, druhá bojuje o život

Školský pobyt v cudzej krajine sa im stal osudným. Napriek viacerým upozorneniam plavčíka sa dve študentky napriek neznalosti plávania vybrali vody.

Tragédia sa odohrala na Ostrave, kde boli dve 19-ročné študentky pochádzajúce z Vietnamu na výmennom školskom pobyte. Erasmus, ktorý býva pre mnohých najlepšou životnou spomienkou, sa však jednej z nich stal osudným. Píšu o tom Topky.sk.

Napriek tomu, že ani jedna z nich nevedela plávať, rozhodli sa nepočúvnuť opakované upozornenia plavčíka. Precenili svoje schopnosti a viackrát išli do vody. Nemali na sebe plavky, najprv do vody vkročili v tielku a kraťasoch, potom v spodnej bielizni. Pri ďalšom návrate sa jedna z nich rozhodla do vody skočiť, čo sa jej aj stalo osudným.

Topiacej sa kamarátke prišla na pomoc druhá dievčina, ktorá však mala byť útlejšej postavy ako prvá. V snahe zachrániť si život ju topiace sa dievča stiahlo pod hladinu a vynoriť sa im nepodarilo, kým neprišla pomoc. Odvtedy prešli približne dve minúty. „Druhé dievča bolo o dosť menšie a útle. Išla jej na pomoc, ale tá prvá ju v panike a pudu sebazáchovy stiahla so sebou pod vodu,“ popísal tragédiu jeden zo svedkov, informuje o tom český Blesk.

Svedkovia udalosti začali obe dievčatá oživovať až do príchodu zdravotníkov, ktorí to za nich vzali do vlastných rúk. „Počas desiatich minút sa u jednej a následne aj u druhej dievčiny podarilo obnoviť krvný obeh,“ upozornil záchranár Lukáš Humpl. Obe študentky boli v kritickom stave prevezené do nemocnice. V noci z piatka na sobotu jedna z nich zomrela, druhá naďalej bojuje o život.