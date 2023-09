PRIESKUM: 70 % Slovákov utráca peniaze za zbytočnosti. Toto sú najchybnejšie nákupy mužov a žien

Bez posedenia s priateľmi by sa zaobišlo len 13 % žien. Až 18 % mužov zas nedá dopustiť na teleshopping.

Napriek tomu, že úspory Slovákov klesajú, väčšina ľudí nemá problém utrácať za veci,

ktoré nakoniec nevyužije. Takúto skúsenosť má podľa najnovšieho prieskumu banky

365.bank až 70 % populácie. Prieskum 365.bank uskutočnila agentúra 2muse v júli 2023 na vzorke 1 008 respondentov.

Najzbytočnejším výdavkom je oblečenie, ktoré označilo o pätinu viac žien ako mužov. S kúpou odevu, ktorý si napokon nikdy neobliekli, má skúsenosť viac ako polovica populácie (53,4 %).

Medzi najčastejšie výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné, no zároveň ich utráca najväčšia časť Slovákov (viac ako štvrtina), patria reštaurácie a kaviarne. Odbremeniť rodinný rozpočet je pritom podľa 365.bank jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať.



Nákupné správanie a spôsob nakupovania Slovákov a Sloveniek sa za uplynulé roky menilo – počas pandémie začali výrazne viac nakupovať online. Avšak aj napriek obdobiu, kedy musela veľká časť ľudí siahnuť po svojich železných rezervách, sa ich prístup k míňaniu a nakupovaniu vôbec nezmenil.

Najčastejším dôvodom neuvážených investícií do tovarov a služieb býva podľa 365.bank

predpoklad, že ich skutočne využijeme (35,6 %). Ako ďalší dôvod ľudia uvádzajú

skutočnosť, že sa im v danom momente tieto produkty páčili (32,3%). Necelá pätina

priznáva, že podlieha zľavám, ktoré uvádza ako hlavný dôvod zbytočných výdavkov.

Top 3 najzbytočnejšie veci

Za najzbytočnejšiu vec považuje viac ako polovica Slovákov a Sloveniek oblečenie, ktoré

nenosia. Zaujímavosťou pritom je, že aj keď sa obe pohlavia na tomto type výdavku

jednoznačne zhodli, označilo ho až o štvrtinu viac žien (celkovo 66 %) než mužov (39 %).



Na druhom mieste nakupovaných zbytočností je u pätiny mužov elektronika (v prípade

žien len 8 %) a u necelej tretiny žien kozmetika (u mužov len 19 %).

Top trojicu zbytočností tvoria u oboch pohlaví bytové dekorácie (v priemere 21 % ľudí). Zaujímavosťou pritom je aj fakt, že viac mužov ako žien podlieha tzv. teleshoppingu (18 % voči 9,7 %).

Bez „pivka s kamošom“ by sme sa zaobišli

Za výdavky, bez ktorých by sme sa zaobišli, považuje najväčšia časť populácie (26,2 %)

práve kaviarne či reštaurácie. U takmer štvrtiny mužov nasledujú posedenia s priateľmi

(u žien len 13 %) a v prípade takmer rovnakého počtu žien sú to hračky pre deti (u mužov

len 19 %).

Trojicu top výdavkov v tejto oblasti uzatvárajú náklady za výlety, dovolenky či

festivaly, na ktorých sa zhodujú obe pohlavia (v priemere 15,6 % populácie).

Riešením je stanovenie limitu

Banka odporúča nákupy vopred plánovať a vyhnúť sa tak impulzívnemu míňaniu. Ideálne je stanoviť si mesačný limit, ktorý neprekročíme.



„Nákupy by sme si mali vopred premyslieť a neriadiť sa aktuálnym psychickým rozpoložením. Ide napríklad o situácie, kedy si týmto spôsobom chceme urobiť radosť, zahnať smútok alebo vyplniť voľný čas. Môže sa to stať výnimočne, ale všeobecne platí, že ak si chceme zadovážiť čokoľvek, riadne si to premyslime,“ odporúča Linda Valko Gáliková, Head of PR 365.bank.

Recept na „zdravé nakupovanie“ je pomerne jednoduchý – plánovať a odkladať si priebežne. „Vďaka tomu máme dostatok času na zváženie, či danú vec skutočne potrebujeme. Ak si aj niečo doprajeme, mali by sme mať stanovený maximálny limit, ktorý neprekročíme. Platí aj to, že v zľavách je vhodné kupovať len tie veci, ktoré by sme si zadovážili aj mimo nich,“ dodáva Gáliková.

Dve tretiny ľudí nenakupujú zodpovedne

Podľa jej slov by sme nemali podliehať ani rôznym marketingovým kampaniam,

reklamám či ponukám influencerov. Naproti tomu, podľa prieskumu 365.bank k nákupom

pristupuje zodpovedne len necelá tretina populácie, ktorá uvádza, že investície do vecí

a služieb si plánuje a kupuje len to, čo naozaj potrebuje.

V súvislosti s nákupom oblečenia je pritom vhodné urobiť si revíziu šatníka, zistiť, čo

skutočne potrebujeme, a až následne rozumne nakúpiť také kusy odevu, ktoré nám

chýbajú a zároveň ich ľahko dokážeme zladiť s ďalšími kusmi zo svojho šatníka.

Ideálnym spôsobom ako prísť k oblečeniu môžu byť tiež rôzne swapy (vymieňanie oblečenia) a second handové obchody. Prípadne si môžeme radšej kúpiť menej, ale kvalitných vecí za viac peňazí, ktoré nám vydržia celé roky. Rozumným nakupovaním oblečenia sa zároveň správame udržateľne a ekologicky, a tak šetríme nielen svoju peňaženku ale aj životné prostredie.