PRIESKUM: Slováci by si za prezidenta zvolili Petra Pellegriniho, týchto politikov by porazil

Prieskum sa realizoval od 6. do 13. septembra na vzorke 1 001 respondentov.

V budúcoročných prezidentských voľbách má najväčší volebný potenciál Peter Pellegrini, ukázal prieskum agentúry Focus pre televíziu Markíza. Predseda Hlasu by v druhom kole porazil Roberta Mistríka, Roberta Fica a aj Ivana Korčoka, ktorý ako jediný z týchto politikov už ohlásil svoju kandidatúru.

Ak by Pellegrini do druhého kola postúpil s Mistríkom, získal by 68 % hlasov (Mistrík 32 %), v dueli s Ficom by získal 65 % (a Fico 35 %) a v prípade, že by bol v druhom kole spolu s Korčokom, by Pellegriniho chcelo za prezidenta 58 % opýtaných (Korčok by získal 42 % hlasov).

Peter Pellegrini v reakcii na výsledky prieskumu poďakoval ľuďom za dôveru, no momentálne neuvažuje o funkcii prezidenta.