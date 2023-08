AKTUÁLNE: Ivan Korčok bude kandidovať za prezidenta

Slovenský diplomat podal definitívne stanovisko.

Slovenský diplomat Ivan Korčok bude kandidovať na post prezidenta. Ako prvý o tom informoval šéfredaktor portálu Aktuality.sk prostredníctvom svojho facebookového profilu, kde zdieľal správu z webstránky ivankorcok.sk. Tú medzičasom vypli.

„Po 30 rokoch v diplomatickej službe som sa rozhodol uchádzať o úrad prezidenta Slovenskej republiky. Celý profesionálny život som strávil v službe vlasti, presadzoval som záujmy Slovenskej republiky, bojoval o naše miesto v Európe aj vo svete. Vždy som namiesto konfliktu hľadal dohodu a namiesto hádok spoluprácu. Som pripravený odovzdať svoje skúsenosti v úrade prezidenta Slovenskej republiky a budem vďačný za vašu podporu,“ uviedol na portáli.

Na oficiálnu kandidatúru musí vyzbierať 15-tisíc podpisov

Korčok následne počas tlačovej konferencie v Banskej Bystrici uviedol, že sa o funkciu bude uchádzať ako občiansky kandidát. Diplomat a bývalý minister zahraničných vecí bude musieť najprv vyzbierať podpisy od 15-tisíc občanov, aby sa mohol stať oficiálnym kandidátom.

„Mojím hlavným cieľom je pomôcť Slovensku. V prípade, že uspejem, chcel by som niesť spoluzodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje. Chcem ponúknuť svoju skúsenosť z 30 rokov služby Slovenskej republike, nadstraníckosť a zároveň jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať,“ uviedol.

Podľa Korčoka Slovensko dlhé roky prešľapovalo na mieste a je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa krajina vymanila zo stagnácie. V kampani chce hovoriť aj o téme vlastenectva a otázke ukotvenia Slovenska.