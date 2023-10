VIDEO: Z tejto invázie ploštíc je ľuďom nevoľno. Nápor zákerného hmyzu terorizuje Francúzsko, vláda chystá akčný plán

Parížska radnica požiadala francúzsku vládu, aby v záujme ochrany verejného zdravia urýchlene prijala opatrenia proti plošticiam, ktorých výskyt zaznamenali už aj prostriedkoch hromadnej dopravy. Na svojom webe o tom v piatok informoval denník Le Monde.

Prvý námestník parížskej primátorky Emmanuel Grégoire vyzval, aby štát čo najrýchlejšie prijal akčný plán proti plošticiam, a to aj v súvislosti s tým, že krajina bude na budúci rok hostiteľom olympijských a paralympijských hier.

Radnica tiež chce, aby bolo riziko zamorenia plošticami zahrnuté do zmluvy o poistení domácností, pretože mnohí majitelia či nájomcovia bytov odmietajú insekticídny postrek pre vysoké náklady.

Podľa prieskumu Národnej agentúry pre bezpečnosť potravín, životného prostredia a zdravia pri práci (ANSES), zverejneného v júli, sa zamorenie plošticami vyskytuje v 11 percentách francúzskych domácností bez ohľadu na ich príjem.

V posledných týždňoch hlásili výskyt ploštíc aj cestujúci vo verejnej doprave — MHD či medzimestských a prímestských vlakoch. Ploštice sa však našli aj v čakárňach na medzinárodnom letisku Roissy.

Aj preto francúzsky minister dopravy Clément Beaune v piatok oznámil, že na budúci týždeň zvolá zástupcov dopravných spoločností RATP a SNCF, aby spolu s vládou koordinovali ofenzívu proti plošticiam.

Ploštica je malý hmyz, ktorý sa živí najmä ľudskou krvou. Najčastejšie sa vyskytuje v matracoch a ich taštičkových pružinách, ale aj v oblečení či batožine.

Najčastejším prejavom po uštipnutí plošticou sú drobné poranenia kože. Výskyt ploštíc však môže u niektorých ľudí viesť k rôznym psychickým až psychiatrickým problémom, ako sú poruchy spánku, úzkosti, pocit paniky, uvádza sa v správe ANSES.

Ploštice sa vytratili z každodenného života v 50. rokoch 20. storočia, ale za posledných 30 rokov sa v mnohých rozvinutých krajinách vrátili na scénu vďaka zvýšenej mobilite, nákupom oblečenia a doplnkov z druhej ruky i zvyšujúcej sa odolnosti voči insekticídom.

Bed bugs seen crawling over seats on Paris trains and buses as France battles a bed bug invasion. pic.twitter.com/XnwcrQgVax