AKTUALIZOVANÉ: Polícia na letisku v Hamburgu zadržala ozbrojenca

Aktualizované (15:02) – Ozbrojený muž, ktorý v sobotu vnikol na letisko v Hamburgu vo vozidle so svojou 4-ročnou dcérou, bol zadržaný a dieťa bolo oslobodené. Polícia v Hamburgu uviedla, že muž sa vzdal bez odporu, keď s dcérou vystúpil z auta. Dodala, že dieťa pravdepodobne neutrpelo žiadne zranenia. Psychológ s mužom vyjednával 18 hodín.

Článok nižšie uvádzame v pôvodnom znení.

Prevádzka letiska v nemeckom meste Hamburg je pozastavená na neurčito a stovky letov naplánovaných na nedeľu boli zrušené. Dôvodom je pretrvávajúca situácia s možným únosom dieťaťa po tom, ako do areálu letiska vnikol ozbrojený muž. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Muž v sobotu večer vnikol vozidlom na pozemok letiska a dvakrát vystrelil do vzduchu. Jeho manželka predtým kontaktovala krajinskú políciu v súvislosti s možným únosom dieťaťa.

Tento 35-ročný muž mal podľa polície vo vozidle svoju štvorročnú dcéru, ktorú údajne násilím odobral od matky. Psychológ s ním vyjednáva niekoľko hodín, píše AP. Letisko bolo evakuované a lety pozastavené. Nemecká polícia v nedeľu ľuďom odporučila, aby sa použitiu letiska vyhli.

