Slovákom sa už neoplatí tankovať u našich susedov. Predtým na litri ušetrili až 40 centov, teraz ceny vystrelili nahor

Poľské ceny sa už pomaly približujú k tým našim.

Veľká tankovacia turistika nateraz končí. Podľa informácií portálu tvnoviny.sk už Slováci vo veľkom necestujú do susedného Poľska, aby natankovali lacnejšie. Ceny benzínu aj nafty po poľských parlamentných voľbách narástli. Zatiaľ čo v septembri tam našinci ušetrili až 40 centov za liter, dnes je to sotva desať.

Znižovanie cien v Poľsku v uplynulých mesiacoch bolo pritom v rozpore s trendom vývoja cien na svetových trhoch. Podľa analytikov mohlo za výhodné ceny zrejme aj rozhodnutie Orlenu – najväčšieho poľského výrobcu pohonných hmôt – znížiť si maržu na svojich palivách.

Poľské médiá preto naznačovali, že zlacnenie mohlo byť len krokom ovplyvneným vládou v období pred voľbami, no po voľbách ceny museli začať narastať. Kým kedysi do Poľska chodili Slováci tankovať aj do kanistrov, slovenských evidenčných čísel na pohraničných pumpách dnes nájdeš pomenej.