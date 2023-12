Andrej Danko prezradil, kto by bol podľa neho najlepší prezident. Peter Pellegrini to nie je

Andrej Danko sa v relácii TA3 Téma týždňa vyjadroval k prezidentským kandidátom.

Andrej Danko by chcel, aby za prezidenta SR kandidoval Robert Fico. „Ja by som bol najradšej, aby Robert Fico bol prezidentom republiky,“ uviedol predseda SNS v relácii TA3 Téma týždňa. Podľa neho by bol aktuálny premiér najlepším prezidentom Slovenskej republiky.

Danko si myslí, že Fico by porazil aj Ivana Korčoka. Podľa názoru lídra národniarov by predseda strany SMER dokázal spojiť voličov okolo Petra Pellegriniho aj Štefana Harabina. „Robert Fico by bol slovenským prezidentom, ktorý by mohol v šľapajach pána Gašparoviča reprezentovať štát,“ povedal predseda SNS.

Pellegrini sa má vyjadriť k svojej kandidatúre na prezidenta po Novom roku. Podľa nedeľného prieskumu agentúry FOCUS má momentálne najväčšie šance na výhru práve šéf politickej strany Hlas-SD. Na druhom mieste za Pellegrinim je prezidentský kandidát Ivan Korčok.

Anketa: Kto by mal byť podľa teba prezidentom SR? Robert Fico. Peter Pellegrini. Ivan Korčok. Robert Fico. 10 % 21 Hlasov Peter Pellegrini. 17 % 34 Hlasov Ivan Korčok. 73 % 146 Hlasov