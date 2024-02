95-ročný dôchodca dokončil štúdium na univerzite. Najstarší absolvent poslal seniorom motivačný odkaz

Najstarším absolventom Kingstonskej univerzity je 95-ročný doktor David Marjot. Bývalý psychiater na dôchodku získal magisterský titul z modernej európskej filozofie, informuje portál NDTV.com.

„Vedel som, že mám obmedzený čas, takže keď som v The Times Literary Supplement videl inzerát na kurz, ktorý bol pre mňa vhodný, rozhodol som sa prihlásiť. Zamestnanci a študenti na Kingstonskej univerzite boli ku mne takí ústretoví, bol to úžasný kurz a výučba bola vynikajúca,“ povedal Marjot.

Na promócie prišiel v sprievode zaťa a syna a počas odovzdávania diplomu získal obrovské ovácie od publika. Marjot poslal odkaz, ktorým motivuje ďalších dôchodcov k tomu, aby to skúsili. Tvrdí, že uvažuje aj o doktoráte, ktorý by skončil vo veku 102 rokov.

„Je to trochu hazard, ale hlavná vec je, že ak máte záujem, choďte do toho! Bola to tvrdá práca, moja pamäť už nie je taká, ako bývala, ale mal som šťastie na učiteľov svetovej triedy a bola to veľmi pozitívna skúsenosť. Myslím si, že je dôležité neustále sa motivovať, aj keď ste starší,“ dodal.

