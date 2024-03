VOĽBY 2024 NAŽIVO: Ivan Korčok vyhral prvé kolo prezidentských volieb

Počas celého dňa monitorujeme všetky informácie v súvislosti s prvým kolom prezidentských volieb na Slovensku.

Prezidentské voľby 2024

1. kolo Sleduj voľby naživo 42,44 % Ivan Korčok 37,07 % Peter Pellegrini 11,74 % Štefan Harabin 2,91 % Krisztián Forró 2,18 % Igor Matovič 2,03 % Ján Kubiš 0,71 % Patrik Dubovský 0,56 % Marian Kotleba 0,13 % Milan Náhlik 99.86 % spočítaných okrskov spočítaných okrskov 51.88 % účasť vo voľbách účasť vo voľbách Sleduj voľby naživo v našom článku



– Verejnoprávna RTVS zverejnila výsledky exkluzívneho exit pollu agentúry MEDIAN SK. Pozrieť si ich môžeš

– Naši redaktori sa už nachádzajú vo volebných centrálach prezidentských kandidátov - Petra Pellegriniho, Ivana Korčoka a Štefana Harabina. – Volebné moratórium v rámci prvého kola prezidentských volieb museli predĺžiť do 22.30 h. Dôvodom je, že v obci Norovce v okrese Topoľčany otvorili volebnú miestnosť o 30 minút neskôr.– Verejnoprávna RTVS zverejnila výsledky exkluzívneho exit pollu agentúry MEDIAN SK. Pozrieť si ich môžeš v tomto článku

00:43 – Spočítaných je takmer 100 % hlasov. Víťazom prvého kola prezidentských volieb je Ivan Korčok, ktorý získal 42,31 % hlasov. Peter Pellegrini, ktorý taktiež postúpil do druhého kola volieb, získal 37,17 %. Volebná účasť bola 51,8 %.

00:39 – Prezidentský kandidát Štefan Harabin pre média povedal, že objednávka na národného prezidenta je veľmi silná. Harabin očakáva, že na úrovni hlavy štátu sa bude dodržiavať ústava, zákony, medzinárodné zmluvy a že SR nebude vtiahnutá do vojny. Jeho ideou je neutralita SR.

„Moji voliči vedia, čo majú robiť. Sú to národne orientovaní voliči, u ktorých je hlavnou prioritou zachovanie štátu, národnej suverenity a mieru,“ reagoval na otázku o prípadnej podpore kandidáta v druhom kole prezidentských volieb.



00:37 – Prezidentka Zuzana Čaputová na Facebooku zagratulovala Ivanovi Korčokovi aj Petrovi Pellegrinimu. „Na osude Slovenska nám záleží. Ukázalo sa, že nám nie je ľahostajná naša budúcnosť. Chcem sa preto poďakovať občanom za účasť vo voľbách a ich pokojný priebeh,“ napísala na sociálnu sieť.

00:25 – Ministri Matúš Šutaj Eštok a ani Tomáš Drucker sa neobávajú o budúcnosť Hlasu-SD po prípadnom víťazstve predsedu strany Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách.

Minister vnútra doplnil, že pre stranu je prioritou funkčná a stabilná vláda. Predpokladá, že o prezidentovi sa rozhodne v druhom kole volieb.

00:25 – Ivana Korčoka na tlačovej konferencii privítali podporovatelia veľkým potleskom a jasotom. Poďakoval občanom za to, že ho v prvom kole podporili. Poďakoval sa aj politickým stranám a jeho tímu.

„Výsledok prvého kola vyzerá nádejne ale nohami som pevne na zemi. V druhom kole musíme urobiť viac, aby sme oslovili voličov v širokom spektre. Chcem hovoriť k voličom vládnej koalície, ktorí nesúhlasia s tým, kam ťahajú Slovensko,“ povedal Korčok.

Korčok spomenul RTVS, novelu Trestného zákona aj zahraničnú politiku Slovenska. „On proti tomu, s čím nesúhlasí, nehovorí vôbec nič,“ povedal Korčok o Pellegrinim. Korčok tvrdí, že je pripravený spolupracovať aj s vládou.

Zdroj: Refresher/Karina kováčová

00:18 – Štefan Harabin predstúpil pred novinárov. „Moji voliči vedia, čo majú robiť,“ reagoval na otázku, koho majú jeho voliči podporiť v druhom kole.

00:08 – Peter Pellegrini sa postavil pred novinárov a poďakoval všetkým, ktorí sa volieb zúčastnili. „Je dobré, že ľudia prišli k volebným urnám a využili svoje volebné právo,“ povedal. Poďakoval sa aj svojim voličom, ktorí ho dostali do druhého kola. Povedal, že rešpektuje výsledky volieb a zagratuloval Ivanovi Korčokovi k jeho výsledku.

„Väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálneho pravicového prezidenta. Slovensko chce prezidenta, ktorý krajinu nebude ťahať do vojny a pre ktorého bude Slovensko na prvom mieste,“ vyjadril sa k výsledkom. Tvrdí, že v kampani sa bude sústrediť na komunikáciu so Slovákmi. Pellegrini hovorí, že sa plánuje stretnúť s neúspešnými kandidátmi.

Zdroj: Refresher/Valeriia Maslii

00:02 – Štefan Harabin sľúbil, že sa pred novinárov postaví, keď sčítajú 90 % hlasov. Kandidát sa však stále schováva. Ľudia na centrále sa zdržiavajú akéhokoľvek prejavu emócii. Novinári už dlhé minúty čakajú na jeho vyjadrenie k výsledkom volieb.

00:00 – Po sčítaní 94 % hlasov má Ivan Korčok 41,18 % a vedie o 4 %. V centrále zaznel potlesk a radostný krik.

23:49 – Spočítaných je už 90 % hlasov. Ivan Korčok má aktuálne 40,34 %. Peter Pellegrini má 38,42 %. Oficiálnym víťazom prvého kola volieb je Ivan Korčok.

23:40 – Po sčítaní viac ako 85 % hlasov predbehol Ivan Korčok Petra Pellegriniho. Ivan Korčok vedie s 39,28 %. Nasleduje Peter Pellegrini s 39,07 % hlasov. Tretí je štefan Harabin s 12,23 %.

23:36 – Vo volebnej centrále Ivana Korčoka je aj bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. Pre Refresher povedal, že si netrúfa predikovať výsledok volieb, no dúfa, že ich vyhrá Ivan Korčok.

23:33 – Do druhého kola prezidentských volieb postupujú Peter Pellegrini a Ivan Korčok. Spočítaných je viac ako 75 % hlasov. Peter Pellegrini vedie o necelé 2 %.

23:28 – Ivan Korčok tvrdí, že v druhom kole nechce meniť taktiku. Povedal, že chce ponúknuť víziu moderného Slovenska. Nechce byť len ceremoniálnou figúrou.

Korčok si myslí, že namiesto pokoja, ktorý sľubuje jeho protikandidát Peter Pellegrini, by malo Slovensko pridať. Slovensko sa podľa neho neuberá dobrým smerom a Pellegrini sa chce z tejto situácie stiahnuť do prezidentského paláca. „A chce naďalej nad týmto nedobrým vývojom na Slovensku šíriť pokoj,“ komentoval.

23:25 – Peter Pellegrini skritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tvrdí, že sa nezastala Slovenska po kritike Českej republiky. „Chválila premiéra Fialu, prezidenta Pavla, len zabudla chváliť svoju krajinu,“ vyhlásil.

23:21 – Po sčítaní 63 % hlasov stále vedie Peter Pellegrini so 40,39 % hlasmi. Ivan Korčok zaostáva len o tri %. Tretím je stále Štefan Harabin s 12,53 %.

23:18 – Prezidentský kandidát Peter Pellegrini sa zatiaľ neodváži tipovať výsledok prvého kola volieb prezidenta. Volebná účasť by sa podľa jeho slov mohla blížiť k 50 %. Ak postúpi do druhého kola, štýl svojej kampane nechce meniť.

23:17 – Štefan Harabin sa neukazuje. Kandidát nevyšiel pred novinárov po sčítaní polovice hlasov. Výsledok volieb okomentuje, keď spočítajú 90 % hlasov.

23:15 – Prezidentský kandidát a predseda hnutia Slovensko Igor Matovič očakáva volebný zisk na úrovni dvoch percent. Na sociálnej sieti poukázal na to, že jeho cieľom nebolo voľby vyhrať, pričom na kampaň minul nula eur.



„Mojím cieľom nebolo vyhrať, ale dať možnosť voliť aj mnohým z vás, ktorí ste voliť vôbec nechceli ísť. Tým, že ste prišli, cieľ sa naplnil,“ podotkol Matovič.

23:10 – Spočítali už takmer 50 % hlasov. Vedie Peter Pellegrini s 41,50 %. Dobieha ho Ivan Korčok, ktorý má aktuálne 35,08 %. Tretí je Štefan Harabin s 12,80 %.

23:01 – Podľa projekcie Denníka N je po spočítaní pätiny hlasov veľká pravdepodobnosť, že víťazom prvého kola bude Ivan Korčok. Oficiálne by sme mali víťaza spoznať ešte pred polnocou.

22:59 – Peter Pellegrini povedal, že si do volebného štábu počas druhé kola volieb pozve premiéra a predsedov ostatných strán, ktoré mu vyjadria podporu. Oznámil tiež to, že sa bude uchádzať aj o voličov Štefana Harabina. „Mám záujem o každý jeden hlas. Chcem byť dobrým prezidentom všetkých ľudí,“ povedal.

22:54 – Aktuálne je spočítaných takmer 20 % hlasov. Vedie Peter Pellegrini s 43,84 %. Druhý nasleduje Ivan Korčok s 29,97 % a tretí je Štefan Harabin, ktorý má 13,25 %.



22:52 – Ivan Korčok sa prihovoril novinárom a voličom. „Stále hovoríme o sviatku demokracie, toto su musím vážiť, verím, že výsledok bude dobrý,“ povedal. Apeluje aj na voličov koalície a verí, že sa im dokáže v druhom kole kampane prihovoriť.

22:43 – V prvom kole prezidentských volieb vedie zatiaľ Peter Pellegrini so ziskom 44,84 % hlasov. Za ním nasleduje Ivan Korčok s 25,63 %. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR po spočítaní 7,10 % okrskových zápisníc.

22:42 – Verejnoprávna televízia RTVS zverejnila výsledky exkluzívneho exit pollu agentúry MEDIAN SK. Vedie Ivan Korčok, v tesnom závese je Peter Pellegrini.

22:01 – Väčšinu volebných miestností zatvorili. Volebné moratórium platí až do 22.30 h.

21:57 – Do volebnej centrály Štefana Harabina sa snažili dostať opití študenti. Keďže ide o študentský bar, pred podnikom sa počas večera otočilo niekoľko podgurážených študentov. Žiaden z nich ale nevošiel dnu. Krčma Palmyra sa nachádza pri internátoch v Mlynskej Doline.

21:52 – Do volebnej centrály v hoteli Falkensteiner v Bratislave dorazil Ivan Korčok. Novinárom povedal, že sa cíti dobre, no pociťuje napätie. „Toto nie je party. Je to pracovná záležitosť. Dúfam, že sa tu dnes večer budete cítiť dobre,“ odkázal.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

21:40 – K Petrovi Pellegrinimu prídu iba členovia strany Hlas-SD. Do centrály Ivana Korčoka prišiel kandidátovi vyjadriť podporu Michal Šimečka, Jaroslav Naď a Mikuláš Dzurinda. U Štefana Harabina je bývalý poslanec NR SR Peter Marček a europoslanec Miroslav Radačovský.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

21:26 – Okrem švédskych stolov s arabským jedlom ponúkajú v centrále Štefana Hrabina aj niekoľko vín, nealko a džúsy.

Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

21:11 – Peter Pellegrini sa prišiel prihovoriť novinárom. Tvrdí, že je prekvapený z toho, koľko redaktorov prišlo. Zhodnotil, že je v centrále viac novinárov ako počas septembrových parlamentných volieb. „Urobte si tu pohodlie,“ odkázal a podotkol, že sa mu pravdepodobne nepodarí rozprávať sa s každým, no bude sa snažiť.

Zdroj: Refresher/Samuel Barienčík

21:01 – Vo vnútri podniku Palmyra ozdobeného slovenskými vlajkami je odhadom 100 hostí, ktorí práve večerajú. Atmosféra je zatiaľ pokojná. Na naše prekvapenie nehrá žiadna hudba.

Volebná centrála Štefana Harabina. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

20:38 – Do volebnej centrály v reštaurácii Palmyra dorazil kandidát Štefan Harabin. Vysvetlil, že toto miesto si vybral, pretože pochádza z jednoduchých pomerov a patrí k obyčajným ľuďom a nie k oligarchom. Novinárom tiež prezradil, že mal dobrý deň, lebo ráno svietilo slniečko. Priamej odpovedi na otázku, či bude víťazom volieb sa vyhýbal. Dodal však, že „Slovensko po voľbách nepošle na Ukrajinu ani jeden náboj, ani jeden cent.“

Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

20:28 – Redaktorky Refresheru Janka a Karina sa už nachádzajú vo volebnej centrále Ivana Korčoka v hoteli Falkensteiner v Bratislave. Zatiaľ sa tam schádzajú ľudia. Atmosféra je veľmi príjemná. V jednej miestnosti sú bufety - švédske stoly, k dispozícii je aj stánok s kávou. Redaktorom ale občerstvenie zakázali fotiť.

V druhej miestnosti bude mať prejav Ivan Korčok, rovnako tam bude aj tlačová konferencia po tom, čo budú známe výsledky. Jeho príchod odhadujú na 21:30.

Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

20:22 – Naši redaktori Samuel a Valéria už dorazili do volebnej centrály Petra Pellegriniho, ktorá je v priestoroch bratislavskej reštaurácie Aušpic. V miestnosti určenej pre novinárov je pódium, na ktorom bude kandidát vystupovať. Redaktorov čaká v centrále občerstvenie.

Zdroj: Refresher/Valeriia Maslii

Zdroj: Refresher/Valeriia Maslii

20:10 – Náš redaktor už dorazil do volebnej centrály Štefana Harabina, ktorá sa nachádza v reštaurácii Palmyra. Média majú vyhradené vlastné priestory, v ktorých sa okrem občerstvenia nachádza aj stolný futbal. Momentálne sa v centrále čaká na príchod kandidáta.

Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

19:55 – Priebeh prezidentských volieb v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Komárno a Nové Zámky je zatiaľ veľmi pokojný a bezproblémový. Potvrdili to okresné volebné komisie. Tie doteraz nemuseli riešiť žiadne vážnejšie problémy či incidenty ani v jednom zo 453 okrskov.

Okresná volebná komisia v Nitre, do pôsobnosti ktorej patrí aj okres Zlaté Moravce, hovorí o vysokej účasti voličov v prvom kole prezidentských volieb. Podľa členov komisie v niektorých okrskoch už v popoludňajších hodinách odvolila viac ako polovica oprávnených voličov.

19:20 – Prievidžanka prišla voliť na koni. S občianskym preukazom pricválala do volebnej miestnosti, ktorá sa nachádza v budove Gymnázia V. B. Nedožerského Prievidza. Video zdieľalo na sociálnych sieťach Zomri.

19:13 – Polícia doposiaľ nezaznamenala žiadne narušenie poriadku. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že priebeh volieb je naďalej hladký. „Dohliadame na bezproblémový priebeh prezidentských volieb a doteraz sme nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku,“ uviedla.

18:48 – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline odovzdalo v prvom kole prezidentských volieb hlas do prenosnej volebnej schránky 16 voličov, z nich 12 žien a štyria muži.

Doplnila, že najväčší záujem o voľbu mali hospitalizovaní pacienti, svoje právo využili desiati. „Voľbu v práci využilo šesť zamestnancov nemocnice. Volebná komisia navštívila oddelenia chirurgie, úrazovej chirurgie, rádiológie, ortopédie, psychiatrie, vnútorného lekárstva, neonatológie a fyziatrie, balneológie a rehabilitácie,“ dodala hovorkyňa nemocnice.

18:32 – Bezproblémový a pokojný priebeh prezidentských volieb zatiaľ hlásia okresné volebné komisie v Košiciach a okrese Košice-okolie. Narušenie volieb v Košickom kraji nezaznamenala ani polícia. „Aspoň čo my máme informácie, tak je to taký pokojný bezproblémový priebeh,“ povedal podpredseda okresnej volebnej komisie Košice Michal Kopka.

Komisia nemusela riešiť ani problémy či usmernenia voči okrskovým komisiám. Podľa podpredsedu k tomu prispeli aj systematické školenia pre zabezpečenie volieb zo strany okresného úradu.

18:11 – Odvolil aj bývalý premiér Eduard Heger s manželkou. Slovákom na Facebooku odkázal, že slobodné voľby nie sú samozrejmosť.

17:58 – Volebné moratórium v rámci prvého kola prezidentských volieb opäť predĺžili, potrvá do 22.30 h. Dôvodom je, že v obci Norovce v okrese Topoľčany otvorili volebnú miestnosť o polhodinu neskôr.

17:46 – Premiér Robert Fico odvolil v Bratislave. V príspevku na sociálnej sieti sa pochválil, že hlasovací lístok vhodil do urny bez prítomnosti médií.

„Potichu, bez médií som volil v Bratislave. Volebný akt je do určitej miery súkromná vec každého jedného z nás a ja sa už dlhšie snažím chodiť na voľby bez strapca novinárov,“ napísal.

17:25 – Volebné moratórium v rámci prvého kola prezidentských volieb predĺžia o 20 minút. Na celom území SR potrvá do 22.20 h. Dôvodom je skolabovanie člena komisie v jednom z volebných okrskov v Senci.

„Vyskytla sa jedna situácia v Senici v okrsku číslo šesť, kde skolaboval v dopoludňajších hodinách jeden člen volebnej komisie. Z tohto dôvodu bolo v danom okrsku na 20 minút prerušené hlasovanie,“ ozrejmil predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda s tým, že hlasovanie v danom okrsku aj moratórium sa preto predĺži o 20 minút. Okrem toho je podľa jeho slov priebeh volieb na Slovensku pokojný.

17:17 – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo v sobotu do 16.00 h ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) na šesť zásahov v súvislosti s konaním prezidentských volieb.



„Na tiesňovú linku sme prijali volanie o zdravotných problémoch ženy vo volebnej miestnosti v obci Tašuľa v Košickom kraji. Zásah aktuálne prebieha,“ informovala hovorkyňa OS ZZS SR Petra Klimešová.



Tiež vyslali posádku do volebnej miestnosti v obci Bernolákovo pre závrate k 66-ročnej žene, ktorú následne previezli do nemocnice na bratislavské Kramáre.



Ambulancia bola vyslaná aj do základnej školy v Galante k 77-ročnej žene, ktorá utrpela úraz hornej končatiny a pleca po páde. „Záchranári ju po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Galante,“ dodala hovorkyňa.

16:53 – Na internete sa šíri hoax ktorého autor tvrdí, že mená Andreja Danka a Róberta Šveca, ktorí sa vzdali kandidatúry, „zrejme zámerne neboli z hlasovacích lístkov vyškrtnuté“. Podľa projektu Hoaxy a podvody neexistuje žiadna zákonná ani iná povinnosť, ktorá by niečo podobné volebným/okrskovým komisiám ukladala.

„Pri každých voľbách dochádza v prípade vzdania sa kandidatúry k vyveseniu mien takýchto kandidátov na osobitnom papieri vo volebných miestnostiach. Nikdy ich mená neboli škrtané na hlasovacích lístkoch, bolo by to nemožné z logistického hľadiska a paradoxne by tým došlo k zásahu do hlasovacieho lístka,” vysvetľujú v príspevku.

Projekt Hoaxy a podvody upozornil aj na ďalší hoax, ktorý sa šíri prostredníctvom Telegramu. Jeho autor tvrdí, že ak budeš voliť Andreja Danka alebo Róberta Šveca, ktorí sa vzdali kandidatúry, tvoj hlas prirátajú inému kandidátovi.

Podľa Ministerstva vnútra SR hlasy nikomu neprirátajú, ale budú neplatné. „Informácia o odstúpení oboch kandidátov z volieb je vyvesená v každej volebnej miestnosti. Ich mená sú stále na hlasovacích lístkoch preto, lebo sa kandidatúr vzdali po ich vytlačení. Ide o štandardný proces, ktorý sa viaže na všetky druhý volieb a mnohokrát sa už stal,“ informujú.

16:34 – Veľmi nízka účasť charakterizuje zatiaľ prezidentské voľby na najväčšom rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V dvoch okrskoch je zapísaných spolu zhruba 4550 oprávnených voličov.



Hlasovanie prebieha v dvoch volebných miestnostiach v miestnom komunitnom centre. Voliči do nich prichádzali do popoludnia len sporadicky.



Mestská časť Luník IX je okrem komunálnych volieb známa rekordne nízkou volebnou účasťou. Pred piatimi rokmi bola v prvom kole prezidentských volieb na úrovni 2,8 percenta, pred desiatimi rokmi dokonca len 1,5 percenta.



„Pre obyvateľov sídliska sú kľúčové komunálne voľby. Starosta a primátor, ktorých poznajú, to je im blízko, ale čo sa týka prezidentských volieb, tými nie sú takí oslovení,“ poznamenal predseda okrskovej komisie číslo 1 Rastislav Šanta.

16:14 – V historickej budove Slovenského technického múzea (STM) - Múzeu Solivar, ktorá v minulosti slúžila ako sklad soli, si v sobotu volia prezidenta obyvatelia prešovskej mestskej časti Solivar.



„Tieto voľby sú aj pre nás dosť výnimočné, keďže sa nachádzame v tejto historickej budove STM - Múzeu Solivar. Momentálne všetko prebieha hladko. Máme aj pomerne veľký počet voličov, ktorí prišli hlasovať na hlasovací preukaz. Mnoho voličov si ide zároveň aj prezrieť múzeum,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Petra Hučková.





Zdroj: TASR / Veronika Mihaliková

15:44 – Jedným zo 78 volebných okrskov (VO) zriadených v meste Banská Bystrica na sobotňajšie prezidentské voľby je okrsok pod poradovým číslom jeden, kde môžu hlasovať aj obyvatelia s trvalým pobytom „Banská Bystrica“. K nim patria i ľudia bez domova.



„K nám patria aj obyvatelia, ktorí sú registrovaní na meste. Niektorí chodievajú voliť. Väčšinou bývajú v prenájmoch, ale sú medzi nimi aj ľudia bez domova. V našom okrsku môžu hlasovať, aj keď sú z iných častí mesta,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie VO č. 1 Lucia Fábryová. Situácia je u nich počas dňa pokojná a bezproblémová.

15:22 – Situácia na Slovensku je ťažká, občanov čaká obdobie uskromňovania. Zlepšiť ju môže aj hlava štátu. Uviedol to bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý v sobotu odovzdal svoj hlas v prvom kole prezidentských volieb na bratislavskom Gymnáziu na Metodovej ulici.



„Som presvedčený, že sa to všetko skonsoliduje, pri dobrej vôli. U politikov to znamená, že nebudú komunikovať len medzi sebou, ale bude komunikovať prezident aj s opozíciou, aj s koalíciou. Nebude si vyberať, s kým chce a s kým nechce,“ poznamenal Gašparovič.



Pri zlepšení situácie je podľa neho potrebné aj vymaniť sa z rodinných či skupinových „bublín“ a hľadať vzájomné porozumenie. Dodal, že pri prezidentských voľbách je potrebné hľadať vhodného kandidáta podľa predstavy každého občana.

15:00 – Sobotné prezidentské voľby sú v Bratislavskom kraji zatiaľ pokojné a bezproblémové. „Všetko je zatiaľ v poriadku, nezaznamenali sme žiadne problémy. Fungujú všetky volebné okrsky,“ uviedli z bratislavskej okresnej volebnej komisie.



Zaevidovali len niekoľko prípadov technických problémov, keď mal volič so sebou pas, nie občiansky preukaz.

Ak má však volič trvalý pobyt na území SR, do volebnej miestnosti si musí zobrať občiansky preukaz. Ak trvalý pobyt na Slovenku nemá, v takom prípade môže voliť na pas, musí mať však podľa komisie zároveň so sebou čestné prehlásenie o trvalom pobyte mimo SR.

14:35 – Prezidentka SR Zuzana Čaputová opätovne vyzvala ľudí, aby išli voliť. V sobotu odovzdala aj svoj hlas v prvom kole prezidentských volieb v Pezinku. Účasťou na voľbách je podľa nej možné ovplyvniť spoločnú budúcnosť.



Želá Slovensku, aby sa novým prezidentom stal človek, ktorý bude chrániť a dodržiavať ústavu. Rovnako aj dôstojne reprezentovať krajinu v zahraničí a činnosťou aj rétorikou sa prihovárať všetkým, nielen svojim voličom.

14:10 – Odvolaný nominant jednej z politických strán, ktorého nominovali za člena okrskovej volebnej komisie sa v Petržalke vyhrážal, že donesie zbraň. Strana ho ešte predtým odvolala na požiadanie mestskej časti, keďže malo ísť zo skúseností o konfliktného človeka.

„Napriek tomu prišiel a nevedel pochopiť, že bol odvolaný. Začal sa vyhrážať, že si donesie zbraň,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková s tým, že bola privolaná hliadka štátnej polície.

Mestská časť neskôr spresnila, že muž bol agresívny preto, lebo ho o stiahnutí z komisie strana neinformovala a dozvedel sa to až priamo na mieste.

14:00 – Volebný lístok vhodil do urny aj kandidát na prezidenta Štefan Harabin.

13:52 – Polícia preveruje na Liptove podnet od občana, ktorý našiel v poštovej schránke volebný leták. Volebná komisia vyhodnocuje, či ide o porušenie moratória. „Predmetný podnet sme zadokumentovali ako priestupok,“ dodala hovorkyňa. (RTVS)

13:35 – Člen volebnej komisie, ktorý nafúkal mal pri dychovej skúške 2,75 promile alkoholu v krvi. „Je to vyriešené, bol vylúčený, komisia pokračovala bez prerušenia,“ ozrejmil riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka. (Bernolákovo online)

13:15 – Volebný lístok odovzdal aj prezidentský kandidát Krisztián Forró (Aliancia).

12:59 – Prvé kolo prezidentských volieb prebieha bez väčšieho narušenia verejného poriadku. Polícia od rána zaevidovala jeden prípad člena komisie pod vplyvom alkoholu.



„Máme nahlásený jeden prípad člena komisie pod vplyvom alkoholu, kde zhruba o 7.45 h nafúkal 1,32 miligramu. Je to vyriešené, bol vylúčený, komisia pokračovala bez prerušenia,“ ozrejmil riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka s tým, že ostatné podnety sú priebežne preverované a vyhodnocované.



Predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda dodal, že štátna komisia eviduje viaceré prípady porušenia volebného moratória. „Postupne ich volebná komisia rieši. V niektorých prípadoch to vieme vyriešiť hneď, v niektorých prípadoch bude potrebné hlbšie riešenie,“ vysvetlil.

12:52 – Igor Matovič informoval na sociálnej sieti, že kandidáta už zakrúžkoval, no nevybral si seba. Koho však volil v príspevku neprezradil.

12:40 – Záchranári aktuálne zasahujú u pacientky s kolapsom vo volebnej miestnosti v Martine. Dopoludnia Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo ambulancie na štyri zásahy v súvislosti s konaním prezidentských volieb.



Ambulancia bola vyslaná aj do základnej školy v Galante k 77-ročnej žene, ktorá utrpela úraz hornej končatiny a pleca po páde. „Záchranári ju po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Galante,“ dodalo OS ZZS.



Ďalej vyslali posádku do domu kultúry v Senici k 42-ročnému mužovi s epileptickým záchvatom. Pacienta záchranári transportovali do nemocnice v Skalici.



„Ambulancia smerovala aj do volebnej miestnosti v Košiciach-Juh k 79-ročnej pacientke s kolapsom, ktorá utrpela povrchové poranenie hlavy. Transport do nemocničného zariadenia odmietla,“ uviedlo OS ZZS.

12:36 – Bývalý prezident Ivan Gašparovič odvolil aj s manželkou v bratislavskom Ružinove na základnej škole Jelačičova.

Svoj hlas odovzdal aj kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Ján Kubiš a predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Zdroj: TASR / Dano Veselský

12:24 – Milan Majerský (KDH) odvolil v Levoči. Slovákov vyzval, aby išli voliť. Podľa jeho slov to v Levoči vidia nádejne.

12:08 – Méta Eleonóra Zacharová z podtatranského mesta Svit má 101 rokov, no ani vysoký vek jej nezabránil, aby šla voliť.

„Chodím voliť preto, lebo tu žijem a chcem, aby sme sa mali lepšie. Odkedy žijem vo Svite, ani raz som voľby nevynechala. Od začiatku som bola presvedčená o svojom kandidátovi, sledujem, čo sa deje, a myslím si, že som dobre volila,“ uviedla pre TASR.

Súčasná politika je podľa nej „pod úroveň“ a treba to zmeniť. Upozornila, že Slovensko potrebuje inteligentných ľudí, ktorí sa politike rozumejú.

Zdroj: TASR / Adriána Hudecová

11:50 – V podpolianskej obci Detvianska Huta volia ľudia aj v budove autobusovej zastávky. V nej je malá spoločenská miestnosť a voľby v nej sú už dlhšie tradíciou.

„Máme tu počítač a internet, prostredníctvom ktorých budeme posielať výsledky volieb. Sme z kraja folklóru, púšťame si preto ľudové pesničky a rozprávame sa,“ zhrnul člen volebnej komisie Martin Kret.

Zdroj: TASR / Silvia Tannhauserová

11:30 – Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala svoj hlas vo volebnej miestnosti v Pezinku.

„Práve som odvolila, využila som svoje právo, ako má každý občan vyplývajúce z ústavy. Je, samozrejme, dôležité a pozývam všetkých občanov Slovenskej republiky, aby sa volieb zúčastnili, pretože pre budúcu hlavu štátu je dôležité, aby mala čo najsilnejšiu legitimitu,“ povedala prezidentka.

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

11:26 – Prezidentský kandidát Peter Pellegrini odvolil na Gymnáziu na Grosslingovej ulici v Bratislave. „Občania rozhodnú o tom, kto bude Slovensko reprezentovať dovnútra aj navonok,“ dodal.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

11:20 – Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave prejavilo záujem o účasť v prezidentských voľbách približne 23 percent obvinených a odsúdených, ktorí majú právo voliť.



„Aktuálne máme v ústave 720 klientov, z nich má právo voliť 711. Bez práva voliť sú mladiství a cudzinci. Záujem voliť prejavilo 166 klientov,“ priblížila referentka zariadenia Martina Majsniarová.

11:02 – Priebežné výsledky prvého kola prezidentských volieb bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR aktualizovať každých desať minút na portáli volbysr.sk. Zverejňovať ich začne po 22.00 h, respektíve po uzavretí poslednej volebnej miestnosti. Definitívne dáta budú dostupné na šiestich regionálnych úrovniach.

„Priebežné výsledky budú obsahovať dáta do úrovne 79 okresov, definitívne výsledky aj na úrovni takmer 3000 miest a obcí aj na úrovni takmer 6000 okrskov,“ uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Na stránke nájde verejnosť dáta zverejňované prostredníctvom grafov, tabuliek a interaktívnych máp. Dostupné budú v niekoľkých tematických okruhoch - priebežný stav sumarizácie, ukazovatele o volebnej účasti, súhrnné ukazovatele o platných hlasoch a tiež úspešnosť jednotlivých kandidátov.

10:46 – V prvom kole prezidentských volieb odvolil aj bývalý prezident Andrej Kiska. Svoj hlas odovzdal v Poprade aj s manželkou Martinou.

10:31 – V obci Horný Bar je pred volebnou miestnosťou pri obecnom úrade vyvesený bilbord prezidentského kandidáta Krisztiána Forróa. „Maďari volia svojho,“ je napísané na bilborde s podobizňou kandidáta. (TV NOVINY)

10:27 – Svoj hlas odovzdal aj bývalý prezident Rudolf Schuster. Odvolil vo volebnej miestnosti v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podľa jeho slov by nová hlava štátu mala spájať a utlmovať napätie v spoločnosti.



„Dosť bolo rozdeľovania. Poďme sa spájať - ale nie na politickom princípe, ale na ľudskom, spoločenskom. To, čo je pre Slovensko dobré,“ povedal.



Podľa Schustera by mal byť nový prezident nadstranícky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ príde. „Nech je to ktokoľvek, musí spájať. A prvý krok pre to musí urobiť strana, ktorá je pri moci. A to je koalícia,“ doplnil exprezident.

Zdroj: TASR / František Iván

10:10 – Kandidát na prezidenta Ivan Korčok odovzdal svoj hlas v jednej z volebných miestností v Senci. „Choďte občania voliť a keď sa dá využite relatívne dobré počasie. Treba sa ísť trošku pohýbať,“ povedal.

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

9:52 – Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu v prezidentských voľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Pred hlasovaním o tom musia upovedomiť okrskovú komisiu.



Takýto volič môže vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá mu upraví hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vloží ho do obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.



Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, ju môže v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

9:36 – Nový šéf SaS Branislav Gröhling už odvolil. Na sociálnej sieti napísal, že dnes je ten deň, kedy Slováci rozhodnú o demokratickom Slovensku.

„Voľte tak, aby sme mladým ľuďom zanechali Slovensko, ktoré patrí do moderného a rozvinutého sveta a nebude sa pomaly približovať k východu,“ odkázal.

9:20 – Voliť možno len s platným občianskym preukazom. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní.

Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu), alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.

9:03 – Igor Matovič (Slovensko) odkazuje verejnosti, aby volili srdcom, ktoré podľa jeho slov vie vycítiť lož, pretvárku aj manipulácie.

„Koho? Kohokoľvek, koho si Vaše srdce vyberie. Prvé kolo nám totiž voľbu srdcom odpustí … v druhom už budeme musieť zobrať rozum do hrsti,“ napísal na sociálnej sieti.

Slovákov k dnešným prezidentským voľbám pozýva aj Peter Pellegrini. „Dôležitý bude aj Váš hlas, aby o Vašom živote nerozhodli iní,“ napísal predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

8:50 – Voľby prebiehajú na celom Slovensku zatiaľ bez komplikácií. Všetkých 5938 volebných miestností by malo byť otvorených.



„Do otvorenia sme nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku,“ ubezpečil riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka.

8:34 – V Košickom kraji zvýšili počet motorizovaných i peších hliadok, policajtov v uniformách i v civilnom odeve. Viac policajtov bude v teréne aj po ukončení volieb.

„Zvýšenú pozornosť venujeme aj sídlam volebných komisií a ďalším miestam, kde by mohlo dôjsť k porušeniu zákona, prípadne k ich poškodeniu,“ uviedol riaditeľ KR PZ v Košiciach Štefana Mulika.

Od skorých ranných hodín boli v teréne špeciálne vyškolení policajti a policajti so špeciálne vycvičenými služobnými psami, ktorí vykonali pyrotechnické prehliadky v objektoch, kde prebiehajú voľby.

8:20 – Bývalí prezidenti Andrej Kiska a Ivan Gašparovič vyzývajú ľudí, aby išli voliť.

„Ale aj keď sa vo vnútri krajiny polarizuje situácia, tak hlas prezidenta je nesmierne dôležitý, a preto by ľudia mali ísť voliť,“ povedal Kiska, ktorý bol v úrade od roku 2014 do 2019. Uviedol, že sa chystá voliť, tak ako každé voľby.

„Ak sa chceme vyjadrovať k tomu, či sa štát správa k občanom zodpovedne, tak potom musíme prísť voliť. Ja som bol na každých voľbách,“ vyjadril sa Gašparovič. Post prezidenta zastával od roku 2004 do 2014. (Nový Čas)

8:04 – Prezidentské voľby 2024 sa začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Zvolen.



Pri otváraní volebných miestností vo Zvolene, v Detve a Krupine nezaznamenali žiadne problémy. Volebné miestnosti vo Zvolene sú zriadené väčšinou v priestoroch základných a materských škôl, v obciach je to v kluboch dôchodcov alebo kultúrnych domoch.

Na prezidentské voľby je vo Zvolene pripravených 38 volebných miestností, v ktorých bude takmer 400 členov volebných komisií. V Detve avizovali 15 volebných miestností, v ktorých bude 110 členov volebných komisií.

7:52 – Na strednom Považí a v kopaničiarskom regióne otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti včas, v žiadnom okrsku sa neotvárala žiadna miestnosť skôr.



V pôsobnosti okresnej volebnej komisie Trenčín je voličom k dispozícii 176 volebných okrskov, 116 v okrese Trenčín a 60 v Ilavskom okrese.



V okresoch Nové Mesto nad Váhom a Myjava môžu voliči v prezidentských voľbách hlasovať v 99 okrskoch, 67 z nich je v okrese Nové Mesto nad Váhom, 32 v okrese Myjava.

V okresoch Púchov a Považská Bystrica rovnako otvorili načas všetkých 124 volebných miestností. Z nich je 71 v Považskobystrickom a 53 v Púchovskom okrese.

7:42 – Rozhodovať o voľbe prezidenta SR začali v sobotu hneď po otvorení volebných miestností o 7.00 h aj obyvatelia bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Viacero z nich hlasovalo v prvých minútach vo volebnom okrsku č. 6 s volebnou miestnosťou na Hradištnej ulici.



Voliči prichádzali v prvých 15 minútach po jednom, rady ani pred miestnosťou, ani pred plentami sa netvorili. Jeden z prvých hlasujúcich svoj skorý ranný príchod k voľbám vysvetlil plynutím dňa. „Som sa zobudil, tak čo budem čakať, išiel som rovno voliť,“ povedal pre TASR.

Dilemu, koho z kandidátov podporiť, nemal. „Nie, bol som rozhodnutý,“ zdôraznil.

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi je 13 volebných okrskov. Ich volebné miestnosti sú tak ako všade na Slovensku otvorené do 22.00 h.

7:34 – Členovia volebnej komisie dostanú finančnú odmenu. Tá sa odvíja od priemernej mzdy v hospodárstve. „Pre prvé kolo je napríklad odmena člena 69 eur. Pričom v druhom kole bude jeho odmena 77 eur. Pre predsedu je to 89,70 eura,“ priblížila riaditeľka odboru volieb Eva Chmelová. Okrem finančnej odmeny dostanú aj peniaze na stravu.

Pracovníkov prioritne nominujú politické strany. Pracovná doba v komisiach začína približne o 06.00 h ráno a končí približne o polnoci. (RTVS)

7:16 – V prvom kole volieb prezidenta môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,33 milióna osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných miestnostiach.

Definitívne výsledky prvého kola by mali byť známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 24. marca.

7:13 – Na pokojný priebeh volieb a verejný poriadok bude v uliciach Slovenska dohliadať zvýšený počet policajtov. Pre voličov je spustená aj infolinka 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

7:09 – Slováci, ktorí žijú na Lomnickom Štíte, sa k volebnej urne nedostanú. Odvoliť si musia ísť do podhoria, ktoré je 1 700 výškových metrov nižšie. Vedeckí pracovníci z observatória a meteorologického pracoviska, ktorí sa na štíte aktuálne nachádzajú, pracujú v sedemdňových turnusoch.

„Pracujeme od rána od šiestej, do večera do deviatej. Ak by som chcel ísť na voľby, tak potrebujem výmenu,“ uviedol meteorológ na Lomnickom štíte Rastislav Mačura.

Zamestnanci z observatória v minulosti žiadali o prenosnú volebnú schránku. „Bolo by super, ak by došli až sem k nám, trošku by nám to uľahčilo situáciu,“ povedal čašník v reštaurácii na Lomnickom štíte Marcel Timočko. (RTVS)

7:00 – V tomto momente otvorili volebné miestnosti na Slovensku. Zatiaľ obce nehlásia žiadne technické komplikácie. V prípade, že by sa vyskytli problémy, volebné miestnosti môžu byť otvorené aj dlhšie, teda po 22.00 h.

6:55 – Čo v prípade, ak spravím na hlasovacom lístku chybu? Nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

6:49 – Polícia Slovenskej republiky vykonala pyrotechnické prehliadky vo volebných a sčítacích miestnostiach v Žilinskom kraji. Odkazujú, že sú pripravení dohliadať na nerušený priebeh prezidentských volieb 2024 (Polícia SR).

6:45 – Čo v prípade, ak sa nemôžem dostaviť do volebnej miestnosti? Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

6:30 – V prezidentských voľbách prebieha voľba nasledovne:



Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.



Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.



V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

6:20 – Volebné miestnosti otvoria o 7.00 h, v niektorých obciach môžu byť volebné miestnosti otvorené aj skôr. Rozhodnúť o tom môžu starostovia obcí.