Z Ruska unikli tajné dokumenty. Odhaľujú, za akých podmienok by Putin použil jadrové zbrane

Rusko má niekoľko podmienok, ktoré určujú, kedy atómové zbrane použijú.

Rusko by nasadilo atómové zbrane skôr, ako Kremeľ priznáva. Britský denník The Financial Times získal tajné dokumenty z rokov 2008 až 2014, podľa ktorých má Rusko stanovené podmienky, kedy by použili jadrové rakety. Podľa analytikov je vysoko pravdepodobné, že sa týmito podmienkami riadia dôstojníci ruského námorníctva aj v súčasnosti.

Jednou z podmienok je vpád cudzích vojsk na územie Ruska. Ďalšími sú zničenie viac ako pätiny ponoriek, ktoré dokážu niesť strategické balistické strely, a zničenie troch ponoriek na jadrový pohon. Atómové rakety by Rusko použilo aj v prípade zničenia troch alebo viacerých krížnikov, troch letísk alebo pri simultánnom útoku na pobrežné veliace centrá.

Taktické jadrové zbrane by Rusko použilo aj na zefektívnenie práce ruského námorníctva, aj ako prevenciu toho, aby Rusko bolo porazené v bitke alebo prišlo o územie, či v prípade, že by chcelo zabrániť inému štátu použiť vojenskú agresiu.

Rusko má podľa denníka zhruba dvetisíc taktických jadrových zbraní. Tie môže odpáliť z ponoriek, zo zeme aj z lietadiel.