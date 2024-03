Pellegrini a Majerský rešpektujú rozhodnutie Ústavného súdu v súvislosti s novelou Trestného zákona

Uviedli to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) a predseda KDH Milan Majerský sa zhodli, že rozhodnutie Ústavného súdu SR v súvislosti s pozastavením účinnosti trestných kódexov rešpektujú. Uviedli to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.



„Nebudem útočiť na Ústavný súd SR za rozhodnutie, budem to rešpektovať, ale budem veľmi pozorne sledovať stanoviská odborníkov k tomu, ako to zdôvodní,“ uviedol Pellegrini. Podotkol, že by nebol rád, ak by Ústavný súd SR bolo treba upodozrievať, že mal zasiahnuť v niečí prospech. Zatiaľ však o tom nevie. „Nemám zatiaľ vedomosť, že by bol Ústavný súd SR ovplyvnený,“ povedal.



Majerský avizoval, že je potrebné počkať si na záverečný verdikt súdu. „Uvidíme, čo bude potom, ktoré konkrétne kódexy, články bude napádať, ako ich upraviť,“ poznamenal.

Upozornil, že Slovensko čelí ústavnej kríze. Došlo by k nej podľa jeho slov vtedy, ak by niektorí rešpektovali rozhodnutie Ústavného súdu SR, iní nie. Pre predsedu KDH nebude prekvapením, ak niektorá z politických strán podá návrh na odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD).

Zdroj: TASR/Dano Veselský, TASR/Radovan Stoklasa