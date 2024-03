AKTUÁLNE: Zomrel spevák a autor legendárnych hitov Eric Carmen

Zomrel vo veku 74 rokov.

Legendárny americký spevák a gitarista Eric Carmen zomrel vo veku 74 rokov, na jeho webstránke to oznámila manželka. Bol bývalým frontmanom poprockovej kapely Raspberries. Medzi jeho najväčšie hity patria napríklad All By Myself, Go All The Way či Hungry Eyes. Jeho manželka uviedla, že zomrel v spánku. Príčinu smrti neprezradila.

Skupinu Raspberries založil v roku 1970. Rozpadla sa však už v roku 1975. Carmen sa tak vydal na sólovú dráhu, ktorá bola neuveriteľne úspešná. V roku 2004 sa členovia skupiny Raspberries opäť spojili a v USA vypredali množstvo koncertov.