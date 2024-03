AKTUÁLNE: Princezná Kate má rakovinu. Zverejnila video

Princezná z Walesu priznala, že podstupuje liečbu rakoviny. Poslala však pozitívnu správu: „Mám sa dobre a každým dňom som silnejšia,“ povedala vo videu na sociálnej sieti. O správe ako prvá informuje BBC.

Kate podrobnosti o chorobe nezverejnila. Kensingtonský palác však verí, že princezná sa čo najskôr uzdraví.

V januári Kate podstúpila operáciu brucha. Testovaním lekári zistili, že princezná má rakovinu. „Môj lekársky tím preto odporučil, aby som podstúpila preventívnu chemoterapiu, a teraz som v počiatočnom štádiu liečby,“ povedala princezná.

Tvrdí, že sa so svojím manželom princom Williamom snažila toto zistenie spracovať v súkromí. Povedala, že jej rodina potrebovala čas a priestor na to, aby sa s tým zmierila. „Mať Williama po svojom boku je tiež veľkým zdrojom útechy a uistenia,“ dodala.

Catherine sa neobjavila na žiadnych oficiálnych podujatiach od decembra. Naposledy ju videli na Vianoce počas prechádzky s ďalšími členmi kráľovskej rodiny v Sandringhame v Norfolku. Keďže sa dlho neukazovala na verejnosti, začali sa najmä na sociálnych sieťach šíriť rôzne špekulácie a konšpiračné teórie. Tie zosilneli, keď sa zistilo, že pri príležitosti Dňa matiek, ktorý je v Británii na štvrtú pôstnu nedeľu, zverejnila upravenú fotografiu so svojimi deťmi.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK