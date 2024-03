Neďaleko našich hraníc sa pohybuje balkánska šelma. Problém predstavuje najmä pre chovateľov

V Českej republike zaznamenali výskyt šakalov.

V susednom Česku sa udomácňujú šakaly, pôvodne z Balkánu, ktorí môžu v budúcnosti predstavovať problém pre chovateľov hydiny. Šelmy spozorovali v CHKO Pálava na juhu Moravy a pri stredočeských Miloviciach, informuje TN.cz.

Šakal vyzerá ako väčšia líška a aktívny je najmä cez noc. S presunmi po otvorenej poľnohospodárskej krajine nemá problém a dokáže prekonať veľké vzdialenosti. Populácia šeliem zatiaľ nie je masívna, a tak sa nepovažuje za invazívny druh.

​„Ony žijú skryto a ich počet sa nedá zistiť. Informácie o nich máme skôr z náhodných pozorovaní. Pri Miloviciach už bolo preukázané dokonca aj ich rozmnožovanie,“ informuje Pavel Dedek, zoológ z Agentúry ochrany prírody a krajiny (AOPK).

Problém pre chovateľov

Problém so šelmami by mohol nastať, pokiaľ by sa ich populácia znásobila. V pozore by boli najmä hydinári, ktorí by prešli na voľný chov. „Pri nich je potom väčšie riziko kontaktu s divokou prírodou. Predátory vrátane šakalov tak môžu mať ľahší prístup k svojej potenciálnej obeti,“ dodal Aleš Vorel z Fakulty životného prostredia na Českej poľnohospodárskej univerzite (ČZU).





Výskyt šelmy zaznamenali aj v Nemecku pri Drážďanoch. „Keď šakaly došli až do Stredočeského kraja a k Prahe, tak je veľmi pravdepodobné, že v tej poľnohospodárskej krajine budú asi už hocikde. Na druhej strane však zásadne nevyhľadávajú lesy,“ pripomína Dedek.