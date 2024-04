Robert Fico vyhlásil, že je pár citlivých tém, ktoré musí vládna koalícia rázne a rýchlo vyriešiť. Najmä vraj ilegálne politické pôsobenie RTVS.

V ankete sme sa Slovákov v Bratislave pýtali, či sa zaujímajú o kultúru a čo pre nich znamená. Ale aj to, čo hovoria na navrhované zmeny v RTVS. Kultúra pre mnohých znamená jazyk ľudskosti. Niečo, čo vytvárame my a opísaná bola aj ako esenciálna pre dušu národa, obraz našich hodnôt. RTVS nevnímajú ako organizáciu, ktorá by pôsobila politicky.