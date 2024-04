Véghov Renault zrejme získajú prešovskí dobrovoľní hasiči. Príde im aj s darčekom, k pomoci sa pridala ďalšia značka

Dobrovoľní hasiči z Prešova požiadali o auto, lebo na vývoz humanitárnej pomoci využívajú len svoje súkromné vozidlá.

Prešovskí dobrovoľní hasiči včera požiadali prostredníctvom sociálnej siete LinkedIn automobilku Renault, či by im neposkytla ambasádorské auto Atillu Végha na účely vývozu humanitárnej pomoci na Ukrajinu. Renault v komentári reagoval na výzvu a odkázal, že sa tým bude zaoberať.

Na výzvu dobrovoľných hasičov z Prešova poukázal satirický profil Zomri. Pod ich príspevok nepribudol komentár len od spoločnosti Renault, ale aj od obľúbenej predajne topánok Footshop. Tá v komentári uviedla, že taktiež pomôže hasičom. „Radi pridáme do auta tenisky pre tých, ktorým pomôžu,“ uviedol Footshop.

Zdroj: Instagram @Zomri



„My jazdíme na Ukrajinu s humanitárnou pomocou a také autíčko by bolo ako dar z neba. Zatiaľ využívame naše súkromné vozidlá, ale ak by pre značku Renault bola prínosná spolupráca s dobrovoľnými hasičmi DHZ mesta Prešov, tak sme pripravení auto po Attilovi prevziať,“ napísal používateľ v príspevku na Linkdine.

Renault a Attila Végh

Automobilová značka Renault ukončila spoluprácu so slovenským MMA zápasníkom Attilom Véghom, pretože verejne podporil prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho. Renault v oficiálnej správe pre Attilu Végha napísal, že jeho ambasádori by mali byť politicky neaktívni, pretože francúzska firma má takto nastavené pravidlá. Žiadny ambasádor by podľa pravidiel firmy nemal verejne prejavovať politický názor, bez ohľadu na to, aký je.