Renault ukončil spoluprácu s Attilom Véghom pre jeho verejnú podporu Pellegriniho. Zápasník zverejnil všetky maily a bráni sa

Végh označuje spôsob ukončenia spolupráce za návrat komunizmu, bývalý ambasádor Exploited však krok značky podporuje.

Automobilová značka Renault ukončila spoluprácu so slovenským MMA zápasníkom Attilom Véghom. Dôvodom je verejná podpora prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho. Végh zverejnil mailovú komunikáciu svojho manažéra a firmy Renault na svojej sociálnej sieti.

Végh pod príspevkom zverejneného mailu napísal, že so svojimi fanúšikmi potrebuje zdieľať túto skúsenosť, ktorá v zápasníkovi „vzbudila pocit, že komunizmus sa vrátil“. Végh ďalej napísal, že ukončením spolupráce ho značka „trestá“ za prejavenie svojho súkromného politického názoru.

Renault v oficiálnej správe pre Attilu Végha napísal, že jeho ambasádori by mali byť politicky neaktívni, pretože francúzska firma má takto nastavené pravidlá. Žiadny ambasádor by podľa pravidiel firmy nemal verejne zdielať politický názor bez ohľadu na to, aký je.

Na príspevok reagoval aj bývalý ambasádor značky Renault Exploited. Ten si myslí, že je správne, že sa automobilka dokázala postaviť za svoje hodnoty a spoluprácu ukončiť.

Zdroj: Instagram @veghattila