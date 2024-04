Z celého slovenského trhu sťahujú mäsové výrobky aj kakao. Výrobky by zákazníci určite nemali konzumovať

Metro umožňuje svojim zákazníkom vrátiť tovar do určitého dátumu.

Veľkoobchod Metro upozorňuje, že z celého trhu sťahuje nasledujúcich 5 produktov: mleté oškvarky 250 g, bravčové oškvarky mleté 5 kg, ARO bravčová masť 500 g, holandské kakao 100g 12×, holandské kakao 100 g.

Oškvarky a bravčová masť

Metro sťahuje z trhu dané výrobky, pretože na základe analýzy inšpektori zistili stopy mliečnej bielkoviny, ktoré výrobca neuviedol na označení produktov. Spoločnosť upozorňuje, že ak si zákazníci zakúpili spomenuté oškvarky či bravčovú masť, nemali by ich konzumovať. Výrobky si mohli zakúpiť v čase od 16. januára do 28. marca tohto roku. Vrátenie je možné do 7. apríla v akejkoľvek Metro predajni.

Zdroj: Metro

Holandské kakao

Na základe informácií od dodávateľa Avita Bratislava, s .r. o., sa Metro rozhodlo stiahnuť z trhu aj holandské kakao 100 g 12× a holandské kakao 100 g. Vo vzorke výrobku kontrola zistila väčšie množstvo látky mykotoxín – ochratoxín, ako povoľujú legislatívne požiadavky.

Spoločnosť informuje, že výrobky nie sú vhodné na konzumáciu. Výrobky si mohli zákazníci kúpiť od 5. marca do 11. apríla tohto roku. Ľudia ich môžu vrátiť do ktoréhokoľvek veľkoobchodu Metro do 31. mája 2024.