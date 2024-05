Boeing môže byť stíhaný za dve veľké havárie, umreli pri nich stovky ľudí. Spoločnosť bude čoskoro lietať aj z Bratislavy

Spoločnosť sa chce brániť.

Americké ministerstvo spravodlivosti v utorok rozhodlo, že spoločnosť Boeing môže byť stíhaná v súvislosti s dvoma veľkými haváriami svojich lietadiel z rokov 2018 a 2019, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.



Spoločnosť Boeing totiž podľa predstaviteľov rezortu porušila záväzky vyplývajúce z dohody z roku 2021, ktorá ju chránila pred súdnym konaním súvisiacim so zmienenými haváriami. Spoločnosť Boeing vyjadrila presvedčenie, že podmienky predmetnej dohody dodržala a má v úmysle brániť sa.



Predstavitelia rezortu spravodlivosti uviedli, že Boeing porušil svoje záväzky vyplývajúce z dohody o odložení trestného stíhania z roku 2021 tým, že nevykonal potrebné zmeny, ktoré by mu zabránili v porušovaní amerických federálnych zákonov proti podvodom či aj pomáhali pri ich odhaľovaní.



V dôsledku toho môže byť v súvislosti so zmienenými haváriami spoločnosť stíhaná za akékoľvek porušenie zákonov. Ministerstvo spravodlivosti však teraz musí zvážiť, či obvinenie voči Boeingu vznesie. Spoločnosti rezort nariadil, aby do 13. júna zareagovala. Zároveň avizoval, že má následne v úmysle do 7. júla rozhodnúť, či ju bude stíhať.

Pri havárii Boeingu 737 MAX z roku 2018 v Indonézii zahynulo 189 ľudí, o päť mesiacov neskôr v marci 2019 sa krátko po štarte zrútil rovnaký model lietadla aj pri lete etiópskych aerolínii z Addis Abeby. Druhá nehoda si vyžiadala 157 obetí vrátane štyroch slovenských občanov. Príčinou oboch nehôd bola technická porucha automatizovaného systému letovej kontroly.

Lety z Bratislavy

Z bratislavského letiska bude boeing od 30. októbra 2024 lietať na thajský ostrov Phuket a ostrov Maurícius. Objavili sa však informácie, že daný model Boeing 787-9 Dreamliner môže byť pre viaceré technické nedostatky nebezpečný. Podľa vyjadrení inžiniera Sama Salehpoura sa stroj môže dokonca rozpadnúť počas letu. Spoločnosť sa voči obvineniam ohradila a tvrdí, že stroju plne dôveruje.