AKTUÁLNE: Atentátnika, ktorý sa pokúsil zavraždiť Roberta Fica, prevážajú do Pezinka. Platia prísne bezpečnostné opatrenia

Prokurátor žiada preventívnu väzbu.

Atentátnika Juraja C., ktorý sa pokúsil zavraždiť Roberta Fica, prevážajú na Špecializovaný trestný súd do Pezinka. Pri prevoze platia prísne opatrenia, novinári sa do areálu súdu nedostali, informujú tvnoviny.sk.

Špecializovaný trestný súd dnes bude rozhodovať o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR navrhuje pre obvineného 71-ročného muža väzbu z dôvodu možného úteku, ako aj z dôvodu možného pokračovania v trestnej činnosti. Muža obvinili z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu.

Obvinený vážne postrelil premiéra Roberta Fica po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Predseda vlády je hospitalizovaný v banskobystrickej nemocnici. Všetko dôležité o atentáte na Roberta Fica si prečítaš tu.