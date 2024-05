Slováci majú posledné dva dni na požiadanie o voličský preukaz k eurovoľbám. Vybaviť si ho môžu jednoducho online

Hlasovací preukaz si môžeš vyzdvihnúť aj osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorú na to splnomocníš. Máš čas najneskôr do 7. júna v úradných hodinách obce.

Ak nebudeš v čase volieb do Európskeho parlamentu na mieste trvalého pobytu, môžeš svoju obec požiadať o vydanie voličského preukazu. Máš na to ešte necelé dva dni. Do 20. mája môžeš poslať list alebo e-mail.

Ako na to?

V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou do vlastných rúk. Ak volič uvedie, že preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Hlasovací preukaz si môžeš vyzdvihnúť aj osobne alebo prostredníctvom osoby, ktorú na to splnomocníš. Máš čas najneskôr do 7. júna v úradných hodinách obce.

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 8. júna 2024 od 7.00 do 22.00 h.