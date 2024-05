Orbán konšpiruje s údajnými tajnými informáciami, ktoré sa vraj týkajú atentátu na Fica. Šíri rovnakú teóriu ako ruskí politici

Orbán tvrdí, že je v spojení so slovenskou tajnou službou.

Maďarské tajné služby tvrdia, že majú vďaka kontaktu s podobnými úradmi v zahraničí informácie o atentáte na Roberta Fica.

Podľa Viktora Orbána mnoho ľudí adresovalo kritiku slovenským tajným službám pre to, čo sa stalo. V prípade politikov sa podľa neho riziko nedá úplne eliminovať, keďže nemožno očakávať, že by sa nestretávali s ľuďmi. „Absolútna bezpečnosť teda neexistuje,“ dodal s poznámkou, že nepriestrelnú vestu on sám nikdy nenosil a nenosí ani v súčasnosti.

Orbán tvrdí, že nie je isté, či bol atentátnik osamelým páchateľom. Tvrdí však, že ide o človeka, ktorý podporuje vojnu a jeho najväčšou výhradou bolo, že ju Fico nepodporoval.

Z výpovede atentátnika však vyplýva, že o svojich plánoch nikomu nepovedal a v skutočnosti predsedu vlády nechcel zabiť, iba zraniť.

Teóriu o dôvode atentátu šíria aj ruskí politici

Naratív o tom, že páchateľ Fica zastrelil pre jeho názory na Ukrajinu šíria aj ruskí politici. „Existuje veľká pravdepodobnosť, že Fica chceli zabiť pre jeho politické názory, ktoré nezapadajú do stereotypov hegemónie kolektívneho Západu,“ napísal predseda zahraničného výboru Štátnej dumy Leonid Sluckij.

Na tlačovej konferencii rovnaký názor vyjadril aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Povedal, že Fica postrelili pre jeho názory týkajúce sa vojny na Ukrajine. „Za toto náš premiér takmer zaplatil životom,“ povedal šéf diplomacie.