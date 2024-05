Richard Dírer končí v TA3. Vylúčil, že by mal v pláne odísť do politiky

O novinke informoval na sociálnej sieti.

Moderátor Richard Dírer skončil s moderovaním relácie V politike. S televíziou TA3 sa dohodli na ukončení spolupráce. Na sociálnej sieti uviedol, že posledné mesiace boli pre neho náročné. Nedávno odchod z televíznych obrazoviek oznámila aj moderátorka Jana Krescanko Dibáková.

„Je mi jasné, že mnohí sa budete pýtať ‚prečo‘. Rád by som vás však požiadal o pochopenie, že si po tých rokoch najskôr potrebujem ‚vyvetrať‘ hlavu. Príprava a moderovanie politických diskusií vždy dali zabrať, no najmä posledné týždne a mesiace boli pre mňa náročné, nielen ale aj vzhľadom na spoločenskú situáciu, ktorá okolo nás panuje,“ napísal v príspevku.

Dírer dodal, že sa nechystá ísť do politiky. Zatiaľ nie je jasné, čo bude v nasledujúcich mesiacoch robiť. „Hoci v tejto chvíli netuším, čo budem robiť, v dvoch veciach mám jasno: 1. aby sme predišli konšpiráciám, nemám namierené do politiky, 2. v tejto chvíli síce médiá opúšťam, no nezávislosť, sloboda médií a slova zostanú navždy pre mňa kľúčovou hodnotou, na ktorej som trval a ktorú som mohol po celý čas V politike vyznávať,“ uviedol.