Na celom Slovensku dnes udrú silné búrky aj mohutný lejak. Vietor spolu s krúpami môže spôsobiť veľké škody

SHMÚ varuje celú krajinu vydaním výstrah.

V pondelok popoludní treba počítať s búrkami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pre celé Slovensko.



SHMÚ upozorňuje, že búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút a s nárazovým vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť až do 85 kilometrov za hodinu. „Lokálne sa vyskytne aj trvalejší výdatný dážď s úhrnom do 60 milimetrov,“ dodal SHMÚ.



Meteorológovia tiež pripomínajú, že dážď môže spôsobiť aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Škody môže spôsobiť tiež vietor či prípadné krúpy.

Zdroj: SHMÚ

Mohutné záplavy na Dunaji, evakuovali mnohé dediny

Silné nepretržité dažde spôsobili cez víkend na juhu Nemecka záplavy, miestami mimoriadneho rozsahu. Od piatkového večera museli v krajine nasadiť desaťtisíce záchranárov. V Bavorsku prišiel o život jeden hasič, ďalší bol v nedeľu večer nezvestný, rovnako ako jedna žena. Obce sa medzitým pripravovali na povodňovú vlnu na Dunaji.

V Bavorsku muselo podľa úradov dosiaľ domovy opustiť najmenej 3 000 ľudí. Evakuovali niekoľko dedín pri Dunaji a jeho prítoku, rieke Schmutter. V noci na nedeľu sa v meste Pfaffenhofen an der Ilm severne od Mníchova prevrátil nafukovací čln so štyrmi hasičmi. Trom sa podarilo dostať do bezpečia, štvrtý bol nezvestný a ráno našli už len jeho telo.



V regióne prší od piatkového večera a dažde budú podľa predpovedí počasia pokračovať. Nemecká meteorologická služba (DWD) uviedla, že v bavorskom meste Bad Wörishofen západne od Mníchova napadalo za 24 hodín 129 litrov zrážok. Priemerné zrážky tam pritom dosahujú 101 litrov za mesiac.