TABUĽKA: Toto sú najväčší dlžníci Sociálnej poisťovne. Slovensku dlhujú stovky miliónov eur

Čo sa deje: Sociálna poisťovňa zverejnila aktualizovaný zoznam dlžníkov.

Sociálna poisťovňa zverejnila 17. júna 2024 nový zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje štyrikrát mesačne.

Fyzické a právnické osoby dlhujú na poistení desiatky miliónov eur.

Miliónové sumy dlhujú najmä nemocnice po celom Slovensku. V prvej trojici najväčších dlžníkov sa umiestnila Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin.

Prečo je to dôležité: Zverejnenie zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne ukazuje transparentný prístup k správe verejných financií. Občania majú právo vedieť, ktoré fyzické a právnické osoby majú nezaplatené poistné a aké sú tieto sumy.

Citát: „Dlžníci, ktorí svoj dlh vyrovnajú do 20. júna 2024, sa nebudú nachádzať na zozname dlžníkov so splatnosťou dlhu do 17. júna 2024, ktorý zverejníme v 26. týždni roku 2024,“ informuje poisťovňa na webe.

Širší kontext: Odvádzatelia poistného sa môžu nájsť v zozname viackrát v dôsledku viacerých registrácií. Pokiaľ má v jednom druhu registrácie osoba preplatok a v inom nedoplatok, môže Sociálnu poisťovňu požiadať, aby financie preúčtovala. Ak dlžník medzičasom dlžnú sumu uhradí, pobočka mu na jeho žiadosť o tom vystaví potvrdenie.

Zoznam najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne na Slovensku: