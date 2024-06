VIDEO: Prebehla prvá prezidentská debata medzi Trumpom a Bidenom. Kandidáti riešili aféru s pornohviezdou aj vek Bidena

Americký prezident Joe Biden a exprezident USA Donald Trump sa vo štvrtok večer stretli v prvej televíznej debate pred novembrovými prezidentskými voľbami. Ani jeden z kandidátov nešetril kritikou a osobnými útokmi na adresu svojho oponenta.

Trump vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin by nikdy nenapadol Ukrajinu, ak by Spojené štáty mali „skutočného prezidenta“. Zároveň uviedol, že v prípade víťazstva vo voľbách by túto vojnu vyriešil ešte pred januárovou inauguráciou. Neprezradil však, ako to chce dosiahnuť.

Biden označil Putina za vojnového zločinca, ktorý má na svedomí životy tisícov ľudí. Upozornil, že vojenské ťaženie Ruska v prípade úspechu sa neskončí len na Ukrajine.

Biden obvinil bývalého prezidenta z toho, že mal sex s pornoherečkou Stormy Daniel počas toho, ako jeho manželka čakala dieťa. Trump toto obvinenie odmietol.

Debata sa nevyhla ani veku oboch kandidátov a ich spôsobilosti na vykonávanie prezidentských povinností. Trump (78) vyzval Bidena (81), aby sa podrobil kognitívnemu testu.

„Absolvoval som dva testy, kognitívne testy. Ako viete, obidva som zvládol, zverejnili sme ich. On sa nezúčastnil na žiadnych. Chcel by som, aby si urobil jeden, len jeden, naozaj ľahký, napríklad prešiel prvých päť otázok. Nedokázal to,“ povedal.

Exprezident však odmietol prezradiť, aký test absolvoval a aký bol jeho výsledok, takže jeho tvrdenia nie je možné overiť. Biden v tejto súvislosti poznamenal, že Trump je len o tri roky mladší.



Agentúra AP skonštatovala, že Biden podal v debate nevyrovnaný výkon, čím vzbudil obavy mnohých Američanov, že vo veku 81 rokov je príliš starý na výkon funkcie prezidenta. Počas svojich vyjadrení sa často zastavoval.

Joe Biden just declared that every single person who votes for Trump is voting against American democracy.



He just vilified well over half the country. This is the most disgraceful thing he has said on the stage tonight. pic.twitter.com/KoEOqP9Z6U