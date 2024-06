Markíza reaguje na Kovačičovu výpoveď: Stratili sme k nemu dôveru. Moderátor sa chce s televíziou súdiť

Čo sa deje: Markíza tvrdí, že stratili k Michalovi Kovačičovi dôveru.

Televízia Markíza tvrdí, že Michala Kovačiča vyhodili, pretože zneužil ich dôveru, informuje Nový Čas.

S výpoveďou však nesúhlasia odbory. Televízii odkázali, že podľa nich tým porušila zákon.

Moderátora vyhodili po 16 rokoch po tom, ako v hlavnom vysielacom čase povedal, že „Slovensko prežíva boj o orbanizáciu našich televízií“.

Prečo je to dôležité: Moderátor Michal Kovačič v relácii Na telo prehovoril o cenzúrnych zásahoch vedenia televízie do objektívneho fungovania spravodajstva. Kritizoval aj snahu politikov zasahovať do obsahu.

Citát: „TV Markíza potvrdzuje, že pristúpila k skončeniu pracovného pomeru s Michalom Kovačičom. Dôvodom je celková strata dôvery. Využil vysielací čas na prezentáciu vlastných názorov, ktoré hrubo poškodzujú dobrú povesť jeho zamestnávateľa, kolegov a kolegýň,“ napísala Markíza.

Širší kontext: Michal Kovačič dostal po 16 rokoch od televízie Markíza výpoveď. O správe informoval prostredníctvom sociálnej siete. Výpoveď je bez súhlasu odborov neplatná, napísal bývalý moderátor relácie Na telo.

Kovačič tvrdí, že napriek tomu sa manažment rozhodol ísť cestou porušenia zákona. „Brániť sa voči tomu, žiaľ, dá už len súdnou cestou,“ uviedol. Na Instagrame prezdieľal príspevok od advokátskej kancelárie Taylor Wessing Bratislava, ktorá uviedla, že ho v spore bude zastupovať.

Keď chceš vedieť viac, prečítaj si aj tieto články: