Povinná maturita z matematiky môže byť na Slovensku skutočnosťou. Rezort školstva vysvetľuje, ako by to fungovalo

Čo sa deje: Tomáš Drucker avizuje, že ministerstvo možno zavedie povinnú maturitu z matematiky.

Rezort školstva zvažuje prípadné zavedenie povinnej maturitnej skúšky z matematiky, povedal Tomáš Drucker.

Študenti by si mohli podľa ministra vyberať z viacerých úrovní maturity z matematiky. Náročnejšiu úroveň by mohli absolvovať napríklad budúci študenti technických odborov vysokých škôl.

Prečo je to dôležité: Zavedenie povinnej maturity z matematiky by malo široký a komplexný dosah na vzdelávací systém na Slovensku. Povinná maturita z matematiky by mohla mať množstvo pozitívnych prínosov. Je však potrebné pozrieť sa na to, že veľká väčšina žiakov o maturitu z matematiky nestojí.

Citát: „Vnímame, že aj pre rozvoj analytického myslenia, rozvoj zručností, ktoré nie sú priamo matematické, tá matematika dáva základy. Aj na štúdium na mnohých humanitných vysokých školách,“ povedal Drucker.

Širší kontext: Z nedávneho prieskumu realizovaného Študentskou radou stredných škôl pod záštitou rezortu školstva vyplýva, že až 84 % stredoškolákov je proti zavedeniu povinnej maturity z matematiky. V prípade možnosti výberu z viacerých stupňov náročnosti je nesúhlas s povinnou maturitou z matematiky nižší (64,2 %).

