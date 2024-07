Kovačič odmietol moderovať v DVTV. Nechce pracovať s Miroslavom Frindtom, spochybnil jeho morálku

Čo sa deje: Michal Kovačič nebude tvárou novej slovenskej pobočky DVTV.

Michal Kovačič nebude tvárou novej slovenskej pobočky DVTV. V podcaste denníka SME povedal, že má „diametrálne odlišný novinársky príbeh“ ako moderátor slovenskej DVTV Miroslav Frindt.

Neochotu pracovať s bývalým kolegom Miroslavom Frindtom odôvodňuje odlišnými prístupom k vzbure redaktorov z RTVS v roku 2018, počas ktorej z televízie odišla aj jeho manželka.

Nepáči sa mu, že bývalý kolega v RTVS aj napriek hromadnému odchodu viacerých redaktorov zostal.

Prečo je to dôležité: Zásahy vládnej moci do verejnoprávnej RTVS vytvorili priestor pre vytvorenie novej slovenskej pobočky DVTV. Podľa kritikov chce politická moc kontrolovať obsah verejnoprávneho vysielania. Po dlhých rokoch z RTVS odišiel moderátor Miroslav Frindt, ktorý bude pracovať v slovenskej pobočke DVTV.

Citát: „Keď som pred sedemnástimi rokmi musel odísť z vtedajšej STV, Miro tam ostal. Keď pred šiestimi rokmi za Jaroslava Rezníka odchádzala moja manželka, lebo musela, Miro tam ostal. Nech budem robiť čokoľvek, chcem to určite robiť nielen s novinármi, ktorí sú špičkou na Slovensku, ale aj preukázali, že keď idú do morálnej dilemy, tak sa proste neohnú,“ hovoril Kovačič v podcaste.

Širší kontext: Kovačič plánuje zostať pracovať v novinárskej sfére. Myslí si, že Slovensko potrebuje kritickú žurnalistiku, ktorá by odhaľovala klamstvá a „rozkrádačky“. Neprezradil však, v ktorom médiu by sa mal zamestnať. Výpoveď Michala Kovačiča z televízie Markíza by mala byť bez súhlasu odborov neplatná, tvrdí známy moderátor. Pokiaľ by sa počas 60-dňovej výpovednej lehoty nič nezmenilo, moderátor by zvažoval súdnu cestu.