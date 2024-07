Vláda musí konsolidovať verejné financie na budúci rok, a tak siaha po nepopulárnych opatreniach.

Vláda Roberta Fica zvažuje zavedenie dane z bankových prevodov podľa vzoru Maďarska, informuje Denník E.

Nová daň by tak mohla do rozpočtu priniesť približne 550 miliónov eur ročne, čím by pokryla viac ako tretinu plánovanej konsolidácie verejných financií v budúcom roku.

Táto nová daň by nezasiahla len domácnosti, ale aj firmy, čím by zvýšila náklady na mzdy.

Prečo je to dôležité: Nová daň z bankových prevodov by mohla mať významný dopad na domácnosti a firmy na Slovensku. Mohla by zvýšiť ich náklady a ovplyvniť verejné financie.

Širší kontext: Vláda sa chce vyhnúť dvíhaniu DPH, a tak zvažuje zavedenie novej dane na bankové prevody. Ministerstvo financií je v rámci tohto kroku inšpirované Maďarskom. Daň by sa týkala bežných prevodov z účtu na účet, posielania výplat, platenia faktúr, platieb kartou aj výberov z bankomatov.

Zdanením týchto transakcií by vláda získala približne 550 miliónov ročne, čo sa rovná navýšeniu DPH o 1 %. Väčšina financií z tejto dane by pochádzala od firiem, ktoré by platili daň pri vyplácaní miezd. Presný mechanizmus novej dane ešte nie je známy.

Vláda v rámci konsolidácie verejných financií pre rok 2025 potrebuje získať 1,4 miliardy eur. Zavádza preto mnohé nepopulárne opatrenia. Jedným z prvých je napríklad zvyšovanie DPH za cigarety a sladené nápoje.

Fico avizoval aj výrazné prepúšťanie v štátnej správe, čo by podľa neho taktiež mohlo prispieť k navýšeniu financií na budúcoročný rozpočet. Paradoxom je, že si vládni predstavitelia v úvode roku 2024 navýšili svoje platy o tisícky eur.

