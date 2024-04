Robert Fico avizuje prepúšťanie v štátnej správe. Vraj hľadajú peniaze na budúcoročný rozpočet, sami si však navýšili platy

Vláda siaha po nepopulárnych opatreniach pre bežných ľudí na to, aby získala čo najviac peňazí na konsolidačný balík. Nie sú to však ani 2 mesiace, čo si vládni predstavitelia navýšili svoje platy o tisícky eur.

Vládna koalícia má v pláne prepustiť zo štátnej správy 30 % zamestnancov. Robert Fico v diskusnej relácii RTVS uviedol, že je to jedno z opatrení, ktorým chce vláda získať peniaze na budúcoročný rozpočet. Premiér uviedol, že v štátnej správe je „obrovská prezamestnanosť“ na postoch úradníkov.



„Ja vidím obrovskú prezamestnanosť v ústredných orgánoch štátnej správy. Keď som prišiel na úrad vlády, tam bolo o stovky ľudí viac, všade všelijakí ,dohodári‘. Na ministerstvách sú obrovské počty ľudí. Ak sa dohodneme vo vláde, že z úradu vlády musí odísť 30 % ľudí, nikto si to ani nevšimne, pokiaľ ide o objem práce, ktorá je na úrade. Máme teda prezamestnanosť. To hovorím nielen o Úrade vlády SR, ale aj o všetkých ministerstvách,“ spresnil premiér.

Peniaze chcú hľadať v prepúšťaní

Predseda vlády nechcel hovoriť o konkrétnych číslach úradníkov. „Tvrdím, že je obrovská prezamestnanosť. A ak sa pýtame, kde hľadať zdroje, tak tvrdíme, že toto je jeden zo zdrojov. My potrebujeme (na konsolidáciu) 1,4 miliardy eur. Nemôžeme však pri konsolidácii ísť proti sociálnemu štandardu ľudí. Nepôjdeme do znižovania sociálnych dávok, do znižovania podpory v nezamestnanosti. Nepôjdeme do rušenia príspevkov pri narodení dieťaťa, do rušenia detských prídavkov či 13. dôchodkov,“ priblížil.

Vláda Roberta Fica potrebuje získať úspory vo výške 1,4 miliardy eur pre budúci rok. Po otázke moderátora, ktorý sa ho spýtal, kde všade chce vláda hľadať peniaze, premiér odpovedal slovami: „Ešte len začíname.“

Navýšenie platov vládnych činiteľov

Slovensko čaká budúci rok konsolidácia verejných financií, v dôsledku čoho vláda zavádza nové opatrenia. Prvými opatreniami, na ktorých bola dohoda vo vládnej koalícii, bolo napríklad zdanenie tabakových výrobkov a sladených nápojov. Vláda siaha po nepopulárnych opatreniach pre bežných ľudí na to, aby získala čo najviac peňazí. Nie sú to však ani dva mesiace, čo si vládni predstavitelia navýšili svoje platy o tisícky eur.

Robert Fico napríklad po novom poberá „paušálnu náhradu“ vo výške 4,5-násobku priemernej mzdy, teda 5 868 eur. Táto suma sa pripočítava k jeho základnému platu 4 590 eur a k príplatku za premiérsky post vo výške 746 eur. Po novom tak celkovo zarobí 11 204 eur.