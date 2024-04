Za cigarety a sladené nápoje si od ďalšieho roka priplatíme. Vláda zavedie vyššiu DPH, Fico avizuje schvaľovanie ďalších opatrení

Nové opatrenia by mali platiť od januára 2025.

Slovensko čaká budúci rok konsolidácia verejných financií, v dôsledku čoho vláda zaviedla nové opatrenia. Prvými opatreniami, na ktorých je dohoda vo vládnej koalícii, sú zdanenie tabakových výrobkov a sladených nápojov. V roku 2025 by mali priniesť do rozpočtu 100 miliónov eur. O ďalších opatreniach bude ešte rokovať koaličná rada. Premiér navrhuje aj výrazné zníženie počtu zamestnancov v štátnej správe, o čom však ešte nie je politická dohoda.

„Pokiaľ ide o konsolidačný balík, ktorý pripravujeme, opakujem ešte raz, ja som za výrazné škrty, pokiaľ ide o ústredné orgány štátnej správy. Nie som podporovateľom zvyšovania dane z pridanej hodnoty (DPH), na zvyšovanie DPH tu máme pravicu. Napriek tomu musíme prijať nejaké rozhodnutia,“ zdôraznil Fico.

Avizoval pritom dve opatrenia, ktoré už dohodli koaliční partneri a ktorých návrh pôjde čoskoro do pripomienkového konania. Platiť by mali od januára 2025. „Očakávame vyššie príjmy do štátneho rozpočtu s tým, že sa zvýšia dane, ktoré sa týkajú tabakových výrobkov. Druhý taký produkt, ktorý má odsúhlasenie aj našich koaličných partnerov, budú drahšie všetky nápoje, kde je cukor a sladidlá,“ priblížil premiér.

Týka sa to nápojov, kde je cukor pridaný, nie napríklad čistých ovocných štiav. „Tam vidíme cestu získať určité zdroje do štátneho rozpočtu. Toto nie je téma, ktorá by sa dotýkala sociálneho štandardu ľudí, pretože ľudia majú vždy alternatívu,“ zhodnotil.

Zdanenie tabakových výrobkov

Minister Kamenický priblížil, že od budúceho roka príde k novému zdaneniu elektronických cigariet, nikotínových vrecúšok a iných výrobkov obsahujúcich nikotín. V roku 2025 by to malo priniesť do rozpočtu 15 miliónov eur, v roku 2026 potom spolu so zvýšením zdanenia klasických tabakových výrobkov 126 miliónov eur.

Zdanenie sladených nápojov

Pokiaľ ide o nové zdanenie sladených nápojov s pridaným cukrom alebo umelými sladidlami, bude sa týkať ochutených nealko nápojov, tekutých a tuhých koncentrátov, ako aj energetických nápojov. Štát si od toho podľa Kamenického sľubuje dodatočné príjmy 85 miliónov eur v roku 2025 a 117 miliónov eur v roku 2026.

Postupne príde podľa Fica na rad hľadanie a schvaľovanie ďalších opatrení na konsolidáciu verejných financií. „Je tam niekoľko variantov, ako postupovať, ale na záverečné rozhodnutie si musíte ešte počkať, lebo to budú pomerne náročné politické rokovania,“ avizoval Fico.