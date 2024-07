Až 29 zo 48 útokov smerovalo voči ženám novinárkam.

Nezávislá platforma Bezpečná.žurnalistika.sk zaznamenala počas prvých šiestich mesiacov roka nárast útokov na novinárov a médiá.

Za obdobie evidujú 48 incidentov. Rovnaké číslo zaregistrovali za 10 mesiacov roka 2023.

Najviac útokov smerovalo voči ženám novinárkam. Najčastejšie išlo o verbálne útoky, online obťažovanie či hrozby prostredníctvom sociálnych sietí a emailov.

Situáciu výrazne ovplyvnila politická situácia na Slovensku najmä po atentáte na premiéra Roberta Fica v máji tohto roka.

Prečo je to dôležité: Útoky na novinárov a médiá ohrozujú slobodu tlače, ktorá je základným pilierom demokratickej spoločnosti. Ak novinári čelia neustálemu obťažovaniu a hrozbám, môže to viesť k autocenzúre a obmedzovaniu slobodného prejavu.

Citát: „V poslednom období sme my novinári zo serióznych médií, nielen ja, terčom útokov už v momente, keď len položíme otázku, môže to byť čokoľvek a hneď nás politici slovne atakujú a spochybňujú. Naozaj to môže byť čokoľvek, čo využijú ako zámienku a zaútočia na novinárov. Ale kladenie kritických otázok je kľúčové pri kontrole verejnej moci zo strany médií. Nie je našou úlohou pýtať sa politikov, či sú spokojní vo funkcii alebo akú majú obľúbenú farbu,“ povedala Mária Benedikovičová, novinárka Denníka N.

Širší kontext: Platforma eviduje 29 útokov voči ženám, 11 voči mužom a 8 útokov smerovalo voči novinárom všeobecne alebo voči celým redakciám. V niektorých prípadoch išlo aj o prenasledovanie alebo obťažovanie, či už online, alebo osobne. V jednom prípade novinár nahlásil hrozbu smrťou.

