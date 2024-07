V priemere vypije Slovák 10,5 litra čistého alkoholu ročne.

Počet Slovákov pijúcich alkohol za posledných desať rokov stúpol. Vyplýva to z najnovšej správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), o ktorej v stredu informovalo Centrum pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave.

Podľa WHO v súčasnosti pije alkohol 74 percent Slovákov nad 15 rokov.

Oproti roku 2014 počet ľudí pijúcich alkohol na Slovensku narástol o osem percent, pričom počet pijúcich mužov je vyšší ako počet pijúcich žien.

Prečo je to dôležité: Nárast počtu Slovákov pijúcich alkohol má vážne zdravotné aj spoločenské dôsledky. Zvýšené povedomie o negatívnych zdravotných dopadoch môže pomôcť pri prevencii a liečbe alkoholizmu.

Citát: „V súčasnosti máme na Slovensku 82 percent pijúcich mužov, čo je obrovské množstvo (...). U žien je počet pijúcich o niečo nižší, ale v čase ich počet tiež stúpa,“ uviedla klinická psychologička Zuzana Kamendy.



Širší kontext: Množstvo alkoholu, ktoré vypijú Slováci za rok, však podľa správy WHO za posledné obdobie kleslo. V prepočte na čistý alkohol vypije jeden Slovák 10,5 litra, kým pred desiatimi rokmi to bolo takmer 12 litrov. V rámci Európy ide o priemernú hodnotu. Štatistiku vedú Rumuni so 17 litrami za rok a za nimi Česi s 13,3 litrami.



Slovensku však patrí v rámci Európy šieste miesto, pokiaľ ide o priame úmrtia v dôsledku pitia alkoholu. Takmer osem percent úmrtí je spôsobených vplyvom alkoholu. Patria sem tragické nehody, zranenia či utopenia v dôsledku pitia alkoholu, ale aj alkoholická choroba pečene a intoxikácie. Riaditeľ CPLDZ Ľubomír Okruhlica zdôraznil, že to odráža charakter pitia na Slovensku, ktorý je podľa jeho slov výrazne nárazový.



Prispievať k tomu má aj fakt, že Slováci podľa správy WHO preferujú pri pití liehoviny. Okruhlica doplnil, že tie sú z hľadiska rizika úmrtia, či už toxickým vplyvom na pečeň, alebo otravou alkoholom, veľmi nebezpečné. Slovensko tiež patrí medzi krajiny, kde alkohol najviac prispieva k znižovaniu rokov života prežitých v zdraví.