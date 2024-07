Podľa polície neexistuje dôkaz, že by sa plaz pohyboval v spomínanej lokalite.

Vo facebookovej skupine I love Dubnica sa šíria informácie, že na jazerách v neďalekej mestskej časti Prejta niekto vypustil anakondu.

Autor správy uvádza, že hada videlo viacero rybárov. Anakonda údajne „strhla“ všetky labute na jazere.

Podľa polície ide o poplašnú správu. Zatiaľ neexistuje žiaden dôkaz, že plaz by sa pohyboval v spomínanej lokalite.

Na to, čo mohli rybári na jazerách vidieť a čo by mal človek pri strete s exotickým hadom robiť, sme sa pýtali herpetológa Milana Oselského.

Prečo je to dôležité: Správy o vypustení veľkého a potenciálne nebezpečného hada, ako je anakonda, môžu vyvolať paniku medzi obyvateľmi a návštevníkmi oblasti. Ľudia sa môžu báť navštevovať jazero a priľahlé lokality.

Citát:„V Prejte dole na jazerách niekto vypustil anakondu. Videli ju viacerí rybári. Strhla už takmer všetky labute,“ píše neznámy autor správy, ktorá u miestnych vyvolala rozruch.

Širší kontext: Odborník na hady Milan Oselský pre Refresher povedal, že anakondu si nemožno pomýliť so žiadnym iným hadom, ktorý žije na Slovensku, pretože „sú to diametrálne odlišné druhy hadov“.

„Toto nie je sci-fi film, v ktorom sa hady pustia na krvilačnú misiu lovenia. Takto príroda nefunguje,“ komentoval úhyn labutí na jazere. Anakonda by musela mať minimálne dva a pol až tri metre, aby dokázala usmrtiť labuť. V prípade stretu s anakondou Oselský odporúča robiť to, čo pri každom inom hadovi, no najmä sa ho nechytajte.

Dubnická mestská polícia uvádza, že ide o poplašnú správu. Tvrdí, že sú to len reči neznámych ľudí. Na mieste nenašla žiadne uhynuté labute, informuje portál tvnoviny.sk.

