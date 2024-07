V prípade uhryzntia vretenicou treba zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc.

Najjedovatejší had na Slovensku, vretenica severná, sa bežne vyskytuje v nížinách, ale aj v hornatých oblastiach od 400 do 2000 m n. m.

Hady začínajú byť aktívne od polovice marca do jesene. Aktívne sú predovšetkým cez deň, a spozorovať ich môžeš na slnku len ráno alebo prerušovane počas dňa.

Národné toxikologické informačné centrum zverejnilo prehľadnú mapu, na ktorej si môžeš pozrieť potvrdený, ale aj nepotvrdený výskyt jedovatého hada.

Prečo je to dôležité: Zverejnenie prehľadnej mapy s výskytom vretenice severnej pomáha zvýšiť povedomie verejnosti o miestach, kde sa môže tento had nachádzať. To môže ľudí motivovať k väčšej opatrnosti pri pohybe v týchto oblastiach.

Citát: „Vretenica severná je zaradená do Červeného zoznamu chránených živočíchov Slovenska a podľa vyhlášky o ochrane chránených druhov živočíchov aj medzi prísne chránené druhy,“ informuje Národné toxikologické informačné centrum.

Širší kontext: V prípade uhryznutia vretenicou treba zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc, upozorňuje portál Plazy u nás. Medzi prvé príznaky intoxikácie jedom patrí napríklad nutkanie na zvracanie, dávenie, nadmerné potenie, zvýšená teplota či smäd.