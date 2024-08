Ukrajinský prezident potvrdil, že Kyjev sa svojho územia nikdy nevzdá.

Volodymyr Zelenskyj prvýkrát nahlas hovoril o prenechaní časti ukrajinského územia Rusku. Povedal, že by to bolo veľmi komplikované a v rozpore s ústavou, upozornili na to tvnoviny.sk.

Ukrajinský prezident zároveň pre francúzske médiá potvrdil, že Ukrajina ešte nedostala žiadny oficiálny návrh na to, aby sa časti územia vzdala a dostala za to nejaké bezpečnostné záruky.

Zelenskyj však potvrdil svoje predchádzajúce stanovisko o tom, že Ukrajina sa nevzdá svojho územia, pretože by to do budúcnosti nič nevyriešilo.

Prečo je to dôležité: Napriek tomu, že Zelenskyj je ochotný s Ruskom rokovať o mieri, Ukrajina sa nemieni podvoliť Putinovým požiadavkám. Ruský prezident povedal, že je ochotný k prímeriu pristúpiť len v prípade, ak by sa Kyjev fakticky vzdal územia, ktoré Moskva považuje za svoje.

Citát:„Budem úprimný: nie je to najlepšie riešenie, pretože máme čo do činenia s Putinom. Dobytie časti nášho územia by pre neho bolo určite víťazstvom. Po nejakej dobe, keď by vojna bola zmrazená, sa ale môže vrátiť a urobiť to znova,“ povedal Zelenskyj o prenechaní územia Rusku.

Širší kontext: Ruský prezident Vladimir Putin v júni uviedol, že zastaví ozbrojený konflikt na Ukrajine, iba ak bude Kyjev súhlasiť s tým, že sa vzdá svojej ambície na vstup do NATO a stiahne sa zo štyroch oblastí, na ktoré si Moskva nárokuje. Kyjev tieto požiadavky odmietol s tým, že sa rovnajú kapitulácii.

