Prečo je to dôležité: Útoky prepukli po zverejnení dezinformácií, že útočníkom, ktorý na tanečnom workshope v Southporte na severozápade Anglicka v pondelok 29. júla dobodal na smrť tri dievčatá a desať osôb zranil, je moslim a žiadateľ o azyl. V skutočnosti je z útoku obvinený čoskoro 18-ročný Axel Muganwa Rudakubana, ktorý sa narodil v Cardiffe vo Walese a jeho rodičia pochádzajú z Rwandy.

Citát: „Ľudia v tejto krajine majú právo na bezpečnosť, a napriek tomu sme svedkami útokov na moslimské komunity, útokov na mešity,“ dodal Starmer.

Širší kontext: Deň po útoku sa v centre Southportu konalo pokojné zhromaždenie, kde si stovky ľudí uctili pamiatku troch obetí. Krátko po jeho skončení vypukli násilné protesty, počas ktorých utrpelo zranenia približne 40 policajtov. Demonštranti zakladali požiare, podpálili aj policajné dodávky, a na policajtov a miestnu mešitu hádzali tehly či kamene.

K nepokojom odvtedy dochádza každý deň v mestách po celom Spojenom kráľovstve vrátane Liverpoolu, Manchesteru a Bristolu. Polícia počas nich zadržala desiatky výtržníkov.

Following the tragedy in Southport, riots have flared up again in Britain.



This time the people of Sunderland took to the streets. Demonstrators destroyed a police station, overturned and set fire to cars and threw stones and bottles at law enforcement officers.



Earlier, more… pic.twitter.com/RNc8fXxvyP