Bývalí ministri kultúry posielajú odkaz Šimkovičovej: Nie skanzen uzavretý do seba, ale otvorenosť svetu, hovoria o rezorte

Bývalí ministri a ministerky kultúry adresovali list Martine Šimkovičovej, v ktorom vyjadrili odpor voči jej vedeniu rezortu.

List pre súčasnú ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú napísalo 5 predchodcov vedenia rezortu. V liste krituzujú kroky a vedenie ministerstva, ktoré považujú za deštruktívne. List podpísali Ladislav Snopko, Milan Kňažko, Rudolf Chmel, Marek Maďarič a Silvia Hroncová. Otvorený list zverejnil Denník N.

„Mali sme tú česť byť ministrami kultúry v rôznych obdobiach, mali sme rôzne politické východiská a aj naše životné príbehy sú rôzne. Ale v tom podstatnom sa zhodujeme – kultúru považujeme za priestor slobody, pestrosti, tolerancie a spolupráce.

S údivom sme si vypočuli z úst súčasnej pani ministerky po jej nástupe do funkcie, že ‚kultúra slovenského ľudu má byť slovenská, slovenská a žiadna iná‘. Slovenskú kultúru sme vždy považovali za súčasť svetovej kultúry a osobitne tej európskej. Naša národná kultúra stojí na fundamentoch helénskych a židovsko-kresťanských. Aj to boli kedysi cudzie vplyvy a dnes sú súčasťou našej identity. Nie skanzen uzavretý do seba, ale otvorenosť svetu a rozmanitosť musia zostať vlastnosťami našej kultúry.

Najvyšší úradník ministerstva kultúry hlása akýsi návrat k normálnosti. Oznámil, že údajne veľmi serióznym auditom sa zisťuje, ktorí konkrétni zamestnanci sú kompatibilní s tým, ako má vyzerať kultúra podľa jeho predstáv. A tú predstavu najlepšie vystihuje jeho vyhrážka: ‚Nič, čo vybočuje z normy, nebudeme podporovať.‘

Kultúra v našom ponímaní však normy vždy prekračovala, pretože sa prirodzene vyvíjala, pretože je tvorivá a inovatívna, pretože musí prekvapovať, kriticky reflektovať a byť provokatívna ku konvenciám aj k moci. Preto nekompatibilní s kultúrou nie sú ľudia, ktorí v nej roky pracujú. S kultúrou sú nekompatibilní tí, ktorí ich chcú navliecť do uniformy normalizácie.

Žiaľ, vyššie zmienené predstavy ministerky kultúry a jej hlavného úradníka nezostali len slovami. Pretavili sa do viacerých škodlivých zákonov a rozhodnutí. Ich výsledkom je deštrukcia a politické ovládnutie dôležitých a dobre fungujúcich kultúrnych inštitúcií a verejnoprávnych médií, a to aj tým spôsobom, že sú z nich postupne odstraňovaní ľudia, ktorí reprezentujú odbornosť, duch kooperácie a tvorivej slobody.

Zodpovednosť za takýto stav je však širšia. Zámer mocensky ovládnuť kultúru je vizitkou celej koalície a týka sa všetkých členov vlády na čele s premiérom.

My, bývalí ministri kultúry pôsobiaci za rôznych vlád, máme jasnú zhodu v nasledovnom:

Odmietame kroky súčasnej ministerky kultúry, ktorými sa snaží znormalizovať kultúru, ponižuje jej zahraničnopolitický význam, devastuje kontinuitu, degraduje odbornosť, zastrašuje jednotlivcov, manipuluje a falošne rozdeľuje spoločnosť na normálnych a nenormálnych.

Plne podporujeme vyhlásenie a protest platformy Otvorená kultúra a desiatok kultúrnych organizácií naprieč celým Slovenskom, ktoré sa k nemu pridali.“