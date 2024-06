Biedronka láka zákazníkov na slovenský týždeň. Robí to pred tým, ako u nás otvorí prvé prevádzky

Čo sa deje: Poľský reťazec Biedronka láka svojich zákazníkov na tradičné slovenské potraviny.

Poľský potravinový reťazec Biedronka plánuje na Slovensku otvoriť prvé predajne už koncom tohto roka.

V susednom Poľsku zatiaľ láka zákazníkov na „slovenský týždeň“.

Poliaci si v ňom môžu nakúpiť údené korbáčiky, vianočku či nitriansku salámu, informujú tvnoviny.sk.

Prečo je to dôležité: Potravinový reťazec sa rozhodol burcovať apetít Poliakov na slovenské potraviny. Už onedlho otvorí prvé pobočky aj na Slovensku.

Citát: „Najväčší maloobchodný reťazec v krajine, známy tým, že svojim zákazníkom predstavuje medzinárodnú kuchyňu, vás tentoraz pozýva objavovať chute našich susedov a prvýkrát v Poľsku predstavuje široký sortiment originálnych produktov zo Slovenska,“ povedala pre portál Sylwia Bucka, riaditeľka rozvoja značky Biedronka.

Širší kontext: Prvé pobočky by mala Biedronka otvoriť v najväčších slovenských mestách, ako sú Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Trnava a Žilina. Biedronka ponúka najmä lacné potraviny a drogériu, ale aj oblečenie, doplnky do kuchyne, elektrospotrebiče, potreby do domácnosti a do záhrady, príslušenstvo na športovanie či produkty určené pre deti.

