Hokejová hviezda Johnny Gaudreau dnes tragicky zomrel pri dopravnej nehode v americkom New Jersey. Informáciu oznámil jeho klub Columbus Blue Jackets na sociálnej sieti X. Pri nehode zomrel aj jeho mladší brat Matthew.

Súrodenci sa stali podľa portálu Tribune účastníkmi smrteľnej kolízie počas jazdy na bicykli neďaleko ich rodinného domu v okrese Salem v štáte New Jersey. K incidentu došlo vo štvrtok večer.

„Columbus Blue Jackets je šokovaný a zdrvený touto nepredstaviteľnou tragédiou. Johnny bol nielen skvelý hokejista, ale predovšetkým milujúci manžel, otec, syn, brat a priateľ. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jeho manželke Meredith, jeho deťom Noe a Johnnymu, jeho rodičom, ich rodine a priateľom. V tejto chvíli prosíme o modlitby za rodinu Gaudreauovcov a o rešpektovanie ich súkromia počas smútku,“ píše zámorský tím v oficiálnom vyhlásení.

Columbus Blue Jackets statement on the passing of Johnny Gaudreau and his brother, Matthew. pic.twitter.com/V2aFykgKIs