Nemocnica sa rodine ospravedlnila, tá však zvažuje žalobu.

Lekárka z Pardubíc oznámila rodine, že ich blízky umrel. Vysvitlo však, že sa iba pomýlila. Smrť pacienta totiž nechtiac oznámila nesprávnej rodine, informuje ČT24.

Keď si rodina pacienta prišla po jeho osobné veci, neverili vlastným očiam. Ich 92-ročný príbuzný pokojne spal na lôžku, na ktorom si mysleli, že zomrel. Nevesta pacienta povedala, že to bol pre celú rodinu obrovský šok.

„Keď som sa išla pozrieť na to lôžko, na ktorom dedo skonal, neverila som svojim očiam. To sa nedá popísať, keď tam zrazu toho človeka vidíte pokojne spať. To bol absolútny šok. Otriaslo to nami,“ popísala nevesta pacienta. Hovorkyňa nemocnice sa rodine ospravedlnila. Tá však uvažuje nad podaním žaloby pre psychickú ujmu.