SHMÚ vydal na najbližšie tri dni výstrahu prvého a druhého stupňa.

Viaceré slovenské mestá rušia z bezpečnostných dôvodov pre nepriaznivé počasie podujatia, informujú tvnoviny.sk.

Podujatia rušia vo Zvolene, Trnave, Topoľčanoch, Nitre, Bratislave a Bytči.

Peniaze, ktoré mestá dostali od štátu, musia vrátiť.

V Topoľčanoch sa pre nepriaznivé počasie nebude konať nočný beh mestom. V Nitre zrušili sobotňajšie detské preteky v behu a tradičné varenie gulášu. V hlavnom meste presunuli akcie Dni Vajnôr či Festival Vodníkov v Karlovej Vsi. Dopravný podnik presunul aj Deň otvorených dverí.

Nedávno sme ťa informovali, že mesto Trnava zrušilo plánovaný Tradičný trnavský jarmok. V Bytči museli zrušiť Bytčiansky jarmok, ktorý sa mal uskutočniť v piatok 13. septembra. Jarmok zrušilo aj mesto Zvolen.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na najbližšie tri dni výstrahu prvého a druhého stupňa. Bez ohrozenia je len východná časť republiky. Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí pre severné a južné Slovensko od 12. 8. do 16. 8. od 6:00 do 18:00. Výstrahu prvého stupňa pred dažďom udelili odborníci pre časť stredného Slovenska. Platí od 12. 8. od 18:00 do 16. 8. do 18:00.

