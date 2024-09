Dôvodom je hrozba nepriaznivého počasia.

Nedávno sme ťa informovali, že organizátori trnavského jarmoku zrušili pre intenzívny vietor väčšinu programu. Podľa najnovších informácií ho organizátori zrušili celý pre hrozbu nepriaznivého počasia.

Konať sa mal od štvrtka (12. 9.) do nedele (15. 9.).

Citát: „Bezpečnosť všetkých účastníkov jarmoku, ako aj ochrana zdravia a majetku všetkých je pre organizátorov na prvom mieste,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová. Dodala, že na základe monitoringu počasia a s odvolaním sa na odporúčania bezpečnostného poradcu mesto zrušilo jarmok v celom rozsahu.

Pri silnom vetre sa podľa samosprávy nedá odhadnúť ani zaručiť bezpečnosť predajných stánkov a ich ukotvenia, najmä u predajcov s vlastnými stánkami. Podľa riaditeľky TTJ a vedúcej odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Zuzany Bodišovej by to znamenalo vysoké riziko ohrozenia návštevníkov jarmočiska, čo pre organizátorov neprichádza do úvahy. Mesto Trnava skonštatovalo, že ďalší jarmok by sa mal konať o rok.

