Opoziční politici kritizujú vyjadrenia Balázsa Orbána k ruskej agresii.

Politický riaditeľ úradu predsedu maďarskej vlády Balázs Orbán povedal, že Maďarsko by sa, na rozdiel od Kyjeva, nepostavilo voči ruskej vojenskej agresii.

Predseda mimoparlamentnej strany Tisza Péter Magyar na Facebooku napísal, že slová politického riaditeľa úradu premiéra považuje za nehorázne a že Balázs Orbán by mal odísť zo svojej funkcie ešte pred výročím revolúcie.

Magyar napísal, že takýto človek nemôže zastávať verejnú funkciu po boku maďarského premiéra.

Prečo je to dôležité: Takéto vyjadrenia od člena úradu predsedu vlády môžu signalizovať jasnejšiu proruskú orientáciu maďarskej vlády, ktorá už dlhšie vykazuje sklony k udržiavaniu dobrých vzťahov s Moskvou. To môže byť vnímané ako rozpor s postojmi západných demokracií.

Mnohí Maďari tiež môžu byť znepokojení tým, že ich vláda nie je pripravená brániť krajinu, ak by čelila podobnej situácii ako Ukrajina.

Citát: „Na základe skúseností protikomunistickej revolúcie z roku 1956 by sme pravdepodobne neurobili to, čo urobil prezident Zelenskyj pred dva a pol rokom, pretože je to nezodpovedné. Je zrejmé, že svoju krajinu zaviedol do obrannej vojny, v ktorej zomrelo mnoho ľudí a stratil mnoho územia,“ povedal Balázs Orbán v stredu v rozhovore pre server mandiner.hu.



Širší kontext: Podľa predsedu Demokratickej koalície Ferenc Gyurcsánya, slová politického riaditeľa znamenajú, že Orbánova vláda by bez odporu odovzdala Maďarsko Rusom.



Spolupredseda LMP Péter Ungár vydal prostredníctvom agentúry MTI vyhlásenie, v ktorom položil otázku, koľko stolíc, miest a obcí by Balázs Orbán odovzdal agresorovi. Súčasne vyzval predsedu vlády, aby sa vyjadril, či súhlasí so slovami Balázsa Orbána.

