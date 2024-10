Robert Fico dnes v Sobotných dialógoch poprel, že by bola v koalícii kríza.

Robert Fico vyhlásil, že ak by prichádzali nezmyselné návrhy na zmenu konsolidačného balíka alebo by niekto nebol pripravený hlasovať za konsolidáciu, hlasovanie o nej by spojil s hlasovaním o dôvere vlády.

Premiér sa vyjadril aj k demisii Zuzany Dolinkovej. Situácia je podľa nehovecou strany Hlas-SD, ktorej tento post patrí.

Podľa Fica nie je vylúčené, že začiatkom budúceho roka nastanú problémy s dodávkami ropy a plynu cez Ukrajinu na Slovensko.

Citáty: „My sme už podobné veci raz urobili v minulosti, keď som bol predsedom vlády, kedy sme spojili dôležité hlasovanie o nejakom zákone s hlasovaním o dôvere vlády,“ pripomenul Fico.

„Budem čakať na nomináciu človeka, ktorého predloží Hlas-SD, bude to konzultovať s pánom prezidentom a potom sa pokúsim vyhovieť koaličnému partnerovi na 100 %,“ povedal Fico k situácii na ministerstve zdravotníctva.

Širší kontext: Robert Fico sa vyjadril aj k situácii v NR SR. Podľa neho je neobsadenie kresla predsedu parlamentu minoritný problém. Nemyslí si však, že spor o túto funkciu do konca roka vyriešia. Taktiež si nemyslí, že koalícia je v kríze. Za krízu by považoval to, ak by nefungoval parlament či vláda a neboli by schopní prijímať rozhodnutia.

